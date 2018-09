Rompe el silencio hija de Gutiérrez; habla de su padre

Noticias de Chihuahua.-

Mediante una carta dirigida al Periódico Reforma, Diana Gutiérrez Gómez decidió aclarar algunas aseveraciones en torno a la situación jurídica de su padre.

En la carta, Diana Gutiérrez afirma que su padre es inocente y esa es la razón por la que fue exonerado de las acusaciones que de forma abusiva y arbitrariamente le hizo el Fiscal de Chihuahua bajo las órdenes del Gobernador Javier Corral.

Asegura que fue detenido ilegalmente en Coahuila y trasladado a Chihuahua violentando con ello el debido proceso.

También menciona que fue acusado de un delito que no cometió y no pudo haber cometido por no haber sido servidor público y afirma que esa situación fue desconocida por la justicia local de Chihuahua.

“La Fiscalía de Javier Corral no pudo presentar una sola prueba que involucra a mi papá en el supuesto delito que cometió”. Escribe Diana Gutiérrez en su carta.

Añade que es un hecho público que Javier Corral construyó un Poder Judicial a modo para la satisfacción de sus intereses políticos y lo único que ha hecho ha sido presentar un caso estridente y de alto impacto político pero sin argumentos jurídicos sólidos con el único propósito de ocultar la situación gravísima de inseguridad y de gobernabilidad que se vive en Chihuahua.

Información tomada de Vanguardia