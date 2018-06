Revisará Gobierno decretos de Conagua para garantizar cuidado del agua

Noticias de Chihuahua.-

Pese a que el Director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Roberto Rodríguez de la Parra negó “rotundamente” que el gobierno de la República busque privatizar el vital líquido, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, advirtió que se analizará el alcance de los decretos firmados por el presidente Enrique Peña Nieto.

Según la información de Conagua, los diez decretos de reserva de agua publicados desde el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación los cuales no otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen en una proyección de 50 años.

Con los decretos antes señalados, 295 de las 757 cuencas del país preservarán sus ecosistemas en las condiciones que hoy se conocen gracias a la garantía del escurrimiento de agua en ríos para tal fin, ya que el principal motor de la captación de agua son estos ecosistemas.