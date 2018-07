Revisan medida cautelar de Sergio Medida por desvío de 379 mdp

Noticias de Chihuahua.-

El ex director de Adquisiciones y Servicios, Sergio Medina Ibarra, fue presentado ante un juez de control del Distrito Judicial Morelos para revisar la medida que le fue impuesta tras ser vinculado a proceso por su coautoría en el delito de peculado de 379 204 mil 99.99 pesos, a través de la simulación de un contrato firmado en el 2015, pero con fecha del 2013, para la adquisición de servicios de asesoría financiera con la empresa Asesorías y Servicios Online, SA de CV.

El 16 de junio del 2017, eñ Ministerio Público refirió que el Gobierno del Estado pagó entre febrero y octubre del 2016 un total de 379 millones 204 mil 99.99 pesos por honorarios en favor de Asesorías y Servicios Informáticos Online SA de CV., por servicios que presuntamente se contrataron en el 2013 para asesorías y diseño de estrategias financieras, en un procedimiento viciado.

Según las fechas que aparecen en los documentos, fue el 2 de enero del 2013 cuando el Comité de Adquisiciones, Adquisiciones y Servicios, en el que participaba el imputado, firmó el acta de adjudicación directa SH/AD/001/G/2013, a favor de la empresa ya mencionada y también se firmó el contrato de prestación de servicios entre la Secretaría de Hacienda y el representante del proveedor, J. Santos Benítez Altamirano.

Sin embargo, el dictamen de excepción a la licitación pública que precede a toda adjudicación directa se emitió hasta el 2 de septiembre del 2013, es decir, ocho meses después de que se celebrara el contrato. Por otra parte, tampoco se contaba con una suficiencia presupuestal aprobada por la Secretaría de Hacienda.

Además, resaltó que dentro de la primera cláusula del contrato se establecía un pago mensual de 480 mil pesos, más IVA, en un plazo de 40 meses, además de una comisión del 1 por ciento siempre y cuando el proveedor ayudara en la gestión de por lo menos 30 mil millones de pesos para el Estado, lo cual nunca se cumplió y aún así se erogaron los más de 379 millones de pesos en el 2016 en 28 diferente emisiones.

Para ello, el entonces secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, aprobó entre febrero y agosto diversas suficiencias presupuestales por 170 millones pesos, 100 millones de pesos, 27 millones 500 mil pesos, 25 millones de peso y 64 millones 500 mil pesos, para ampliar la cuenta conocida como “Servicios profesionales, científicos, tecnológicos y otros” de la Secretaría de Hacienda, la cual contaba con una asignación de sólo mil pesos.

Asimismo, algunos de los pagos se realizaron a favor de la Servicios Punto a Punto, también propiedad de J. Santos Benítez y Asesorías Netkey, con quienes Online SA de CV celebró un convenio de cesión de derechos en el 2016, a través de la Secretaría de Hacienda.

Estas anomalías y discordancias concuerdan con las exposiciones de testigos, quienes refirieron que el desvío que se le imputa al ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaria de Hacienda, fue llamado “el grande” debido a la cantidad de recursos que se distrajeron de su fin y que realmente se confeccionó en el 2015 con el propósito de apoyar las campañas electorales del 2016.

Los testimonios señalan al empresario Ricardo Haddad, allegado al ex gobernador César Duarte Jáquez, como responsable de contactar a la empresa Asesoría y Servicios Online SA de CV, para que ayudara en la extracción de los recursos públicos; mientras que el ex director de Administración, Gerardo Villegas Madriles; el ex director de Adquisiciones y Servicios, Antonio Tarín García y al ex director de Egresos, Jesús Olivas Arzate, operaron el desvío y diseñaron un contrato con la mencionada empresa para adquirir supuestos servicios de gestoría ante dependencia federales que aportaban recursos a los estados y confeccionaron los expedientes correspondientes.

No obstante, diversos consultores refirieron que la justificación planteada por los ex funcionarios no garantizaba la simulación del procedimiento y por lo tanto podría revelarse el desvío, de modo que sugirieron que el concepto del contrato fuera para la asesoría y gestión de créditos a corto plazo con instituciones bancarias.

Ademas, el ex director de Administración ideó que el contrato correspondiente se firmara con fecha de 2013, para lo cual logró que los integrantes del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos de aquel año: Carlos Hermosillo Arteaga, Sergio Medina Ibarra y Erick Manuel Hernández Aguilar, firmaran los documentos correspondientes. ” Gerardo Villegas estructuró llevar un contrato con fecha de 2013, pero ese contrato se realizó a finales del 2015 o principios del 2016, lograron que Carlos Hermosillo lo firmara con fecha del 2013″.

Tras la celebración del contrato, los ex funcionarios pretendieron justificarlo con todas la operaciones de corto plazo realizadas por al Secretaría de Hacienda del 2013 al 2016, mismas que se realizaron directamente por el titular de Hacienda, Jaime Herrera Corral, sin necesidad de contratar ningún servicio externo.