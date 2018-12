Reunión sólo empata agendas de presupuesto federal y local: Colunga

Noticias de Chihuahua.-

“Los diputados de Morena no hacemos negociaciones en lo oscurito como señala Rosa Isela Gaytán y Misael Máynez, estamos empatando las necesidades y los recursos que hay entre la Federación y el Estado, explicó Miguel Ángel Colunga Martínez, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, respecto a la acusación de sus compañeros de oposición.

El diputado de Morena solicitó a sus compañeros diputados ser responsables y no utilizar discursos oportunistas. “El Revolucionario Institucional estaba acostumbrado a negociar en lo oscurito, al moche a los partidos pequeños, y piensan que nosotros estamos haciendo lo mismo, pero les pido no politizar la crisis financiera buscando su beneficio y agravando el problema que enfrentamos”.

El legislador ofreció una disculpa a los diputados agraviados y aseguró que la transparencia se verá en el pleno en los próximos días, cuando se vote la reestructura de la deuda que plantea el gobernador Javier Corral y el Presupuesto 2019, toda la información se dará a conocer públicamente y con anticipación.

“Nosotros no despachamos en palacio de gobierno, es una decisión del gobernador y del PAN, ellos son los únicos responsables por no haber avanzado en la reestructura administrativa, en austeridad efectiva y por la confrontación que tuvieron con el gobierno federal, se castigó las finanzas de Chihuahua, pero Morena no busca tumbar al gobierno estatal ni hacer todavía más graves sus errores”.

“Ya lo dije en rueda de prensa y lo recalco, no aprobaremos ningún presupuesto que dañe la economía de los chihuahuenses, la ciudadanía no olvida y eso lo tenemos claro en Morena. Mi votación se basará en un presupuesto en beneficio de la gente y para corregir lo que el PAN no hizo en los últimos dos años”.