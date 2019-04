Retienen cuota sindical a maestros jubilados de forma ilegal: Colunga

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el congreso local, Miguel Ángel Colunga Martínez, presentó un exhorto dirigido a Pensiones Civiles del Estado para que se informe sobre la justificación legal de las retenciones sindicales que se realizan a docentes jubilados o pensionados.

Comentó que Pensiones Civiles ha realizado la retención indebida de cuotas sindicales a trabajadores en retiro del magisterio, mismas que que son entregadas por la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Agregó que en la práctica estas acciones no tienen sustento legal, pues en los términos de ley no se considera porque los jubilados o pensionados no cuentan con el carácter de trabajadores que reciben un salario o mantienen un contrato colectivo con el gobierno estatal.

“Los trabajadores y trabajadoras jubilados y/o pensionados no han dado su autorización para que les quiten parte de su pensión, algo que afecta su economía”, comentó el diputado y añadió que la pensión a estas personas se paga de un fondo integrado por aportaciones estatales.