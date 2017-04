Reta Jucopo a Presidencia; Junta pueda notificar a Valenzuela que ya no es Auditor

Noticias de Chihuahua.-

Ante la negativa de la presidencia del Congreso de emitir una notificación a Armando Valenzuela en donde se le destituye como Auditor Superior, el líder blanquiazul Miguel La Torre señaló que emitir esta notificación también es facultad de la Junta de Coordinación Política.

El día de ayer para subsanar la crisis al interior de la Auditoría, las fuerzas políticas votaron a favor de notificar a Valenzuela de que este ya no contaba con validez jurídica para estar al frente del órgano fiscalizador, usando como conducto a la presidencia para realizar esta notificación.

La presidenta del Congreso, Blanca Gámez Gutiérrez, señaló que estaría analizando si se enviaba esta notificación puesto que para ella el encargado todavía era Armando Valenzuela, pese a que la misma secretaría de asuntos interinstitucionales declaró que el encargo de Valenzuela había terminado al momento de emitir un nuevo nombramiento.

En este contexto, y al no contar con un auditor por la renuncia de Ignacio Rodríguez, el coordinador de la bancada del PAN señaló que la Jucopo también puede enviar la notificación y ayer solamente usaron a la presidencia como conducto para estos motivos.

La Torre reiteró que Armando Valenzuela ya no es el Auditor y no tienen validez para permanecer en las oficinas, así como detalló que ante la renuncia de Rodríguez Bejarano queda sin efectos el veto constitucional del poder Ejecutivo al nombramiento que se dio en la Auditoría, así como los amparos interpuestos por dos de los aspirantes a la ASE pues ya no existe acto que reclamar.

¿Qué sigue?

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el congreso local, Karina Velázquez Ramírez, aseguró que estarían llamando a una reunión con los coordinadores de las distintas fuerzas política a fin de determinar lo relacionado con el encargado que debe asumir este cargo en lo que se lanza una nueva convocatoria para la Auditoría Superior del Estado.

La Torre señaló que es necesario que las fuerzas políticas definan la elección del encargado de este despacho y se analicen los tiempos para la convocatoria, así como también se analicen dos iniciativas presentadas por la diputada Adriana Fuentes del PRI y Pedro Torres de Morena en relación a la Auditoría Superior.

El líder blanquiazul también manifestó que estarán analizando si se esperan a que se encuentre listo el Sistema Estatal Anticorrupción, debido a que en este se tiene previsto modificaciones a la Ley de Auditoría, en donde se podría incluir un mecanismo ciudadano para la designación de aspirantes que pasen a la terna que es votada por los diputados para designar al titular del Auditor Superior.