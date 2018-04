Reta Corral a Peña Nieto: “No nos va a ver de rodillas”

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que desde el primer momento, el gobierno federal quiso “quitarle” al detenido Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, involucrado en un desvío millonario hacia ese partido a través de empresas fantasma, según informó Carmen Aristegui.

En entrevista para #AristeguiEnVivo, el mandatario dijo que aunque se contó con la colaboración de la Policía Federal, las “altas esferas” no sabían exactamente a quién se estaba deteniendo en diciembre pasado y, “cuando lo supieron, quisieron retenerlo”.

Por ello retó al titular de Segob: “Yo puedo ofrecerle a Alfonso Navarrete Prida, si él así lo acepta públicamente, contarle exactamente cómo fue y qué sucedió cuando los Policías Federales y agentes ministeriales de Chihuahua detuvieron en Coahuila a Alejandro Gutiérrez”.

“Preguntarle si sostiene el punto número 4 (de su comunicado) porque tenemos pruebas irrefutables de lo que estoy diciendo… lo estoy convocando para que nos diga si él quiere ahondar en este asunto”, insistió.

En su comunicado, la Segob informó:

4. Es también falsa la afirmación que desde la Federación se pretenda dar protección a los inculpados en el asunto penal que el Gobernador señala, quizá no recuerda o evita recordar que fue la Policía Federal, dependiente de esta Secretaría de Gobernación, la que en apoyo de la Fiscalía de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión de uno de ellos y puso a disposición del Juez Local al supuesto principal probable responsable del delito. La Federación lo hizo con profunda convicción al cumplimiento de obligaciones entre niveles de Gobierno y dentro de nuestro orden Constitucional…

“Cuando ya supieron quién era el detenido incluso querían quitárnoslo”, subrayó. “Lo voy a explicar cuando el secretario de Gobernación salga a dar respuesta… los policías federales sí sabían, los altos mandos no”, añadió y criticó el “mensaje mentiroso” de la Segob.

Los hechos están “documentados”, refirió.

“Voy a esperar qué contesta Navarrete Prida, a ver si saca otro boletín mentiroso, ya están desatados contra mí, ya me lanzaron toda la furia, nos están haciendo todo tipo de groserías”, acusó.

“Les voy a contestar todo lo que nos pongan. Yo no me voy a parar, a mí no me van a amedrentar ni a intimidar por ninguna vía y eso debe tenerlo muy claro Navarrete Prida y Peña Nieto, si nos está oyendo, no le tengo miedo“, sostuvo.

“A nosotros un gobierno y un régimen corrupto no nos va a doblegar, no nos va a ver Peña Nieto de rodillas, nos va a ver de pie”, advirtió.

“Ha sido un interés del presidente el tema de Alejandro Gutiérrez, sí, sí ha sido… Tienen miedo de que Alejandro Gutiérrez se doble, que hable, está temblando Peña Nieto porque sabe que la cárcel debilita cualquier lealtad, que la cárcel, la reclusión, es un estado muy traumático, que la cárcel pueda debilitar esas lealtades de la complicidad y hable, por eso lo quieren a como dé lugar”, abundó.

Corral calificó como “comunicados virulentos e inusuales” los del Poder Judicial de la Federación y Segob.

“¡Fuera máscaras! Están las cosas muy claras, estamos enfrentando abiertamente al gobierno de la República, a la Secretaría de Gobernación que se había ofrecido como intermediaria, que había hecho esfuerzos extraordinarios para que nos pusiéramos de acuerdo”, anotó.

“Ahora toma una posición totalmente distinta y encabeza un boletín, una andanada… si alguien ha incumplido, ha simulado, es la Secretaría de Gobernación, el propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida”, expuso.

El mandatario dijo estar “asombrado” por la “capacidad de simulación” de Navarrete Prida.

“El gobierno de Peña Nieto ha chicaneado el proceso de extradición de César Duarte. Tiene retenidas los casos más importantes, están deteniendo las órdenes de aprehensión de los asuntos más relevantes en contra de César Duarte, esperando que cada uno de estos asuntos sea atraído por el Poder Judicial de la Federación para tenerlos bajo su control”, afirmó.

“Todo es una operación para proteger al ex gobernador”, acotó. “Tienen un año traduciendo las órdenes de aprehensión contra César Duarte”.