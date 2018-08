Resuelve Estado que no se puede retirar Notaría a Dowell

Noticias de Chihuahua.-

El director General del Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, Javier Corrales Millán, informó que el expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Guillermo Dowell Delgado, puede seguir en sus funciones notariales, luego de que se resolviera un recurso de revisión ante la decisión del Registro Público de la Propiedad y el Notariado de retirarle la licencia.

En el 2017, el Recurso Público notificó a Dowell Delgado que sería separado de su cargo al frente de la Notaría Número 12 de Ciudad Juárez debido a diversas irregularidades que se encontraron durante una auditoría, entre ellas, que el exdirigente tricolor había solicitado licencia para ausentarse del cargo del derecho notarial, sin embargo la licencia no le fue aceptada y aún así abandonó sus funciones.

El licenciado Dowell solicitó licencia al Notariado para ausentarse en febrero 2016 y poder asumir el cargo de dirigente estatal del partido tricolor, sin embargo la autoridad estatal no le autorizó la licencia y aún así se fue.

Por ello, el afectado decidió impugnar esta decisión según lo preveé la misma Ley de Notariado del Estado de Chihuahua que aprobó el gobernador Javier Corral en su momento como diputado e incluso advirtió que llevaría el asunto al Colegio Nacional de Notarios y la Unión Internacional del gremio.

No obstante, Corrales Millán, refirió que “efectivamente existe una resolución donde se determina que no es procedente separarlo de la función notarial; se considera que no existen elementos para acreditar la conducta que se realiza por lo que este asunto se tiene por legalmente concluido”.