Respeta Maru tiempo de diputados para votar proyecto de alumbrado

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de Chihuahua Maru Campos, dio a conocer que es bueno que los legisladores se tomen el tiempo necesario para analizar de manera correcta el proyecto de alumbrado que promueve el Municipio al pretender modernizar las mil 600 luminarias de la capital y llevar luz a las 20 colonias que nunca han tenido el servicio.

“Yo celebro que los diputados se tomen su tiempo para analizar el proyecto de alumbrado porque estamos hablando de un análisis serio de discusión de debate”, expresó.

No obstante la presidenta también dijo estar satisfecha que los legilsadores se tomen el tiempo para analizar este importante proyecto del cual el Ayuntamiento ha trabajado un año en él.

Iluminamos Chihuahua, ¿Qué es?

Actualmente hay más de 81 mil luminarias colocadas, de las que más del 52% no cumplen con la norma oficial mexicana en cuanto a variables como potencia, angulación del haz de luz, distancia interpostal y otras.

Iluminamos Chihuahua, es un proyecto para solucionar de raíz los problemas que representa actualmente el alumbrado público de la ciudad. Este proyecto está planteado para que en menos de dos años toda la ciudad esté bien iluminada y sea más segura y atractiva.

No solo se trata de cambiar luminarias. La reconversión tecnológica que planteamos implica la rehabilitación de infraestructura eléctrica y mobiliario urbano, es decir, una renovación de cableado, postes, transformadores, fotoceldas, registros y más elementos que suman al ahorro de energía eléctrica.

No es deuda pues no hay solicitud de recursos directa a ninguna institución bancaria. Se trata de un contrato de prestación de servicio y el riesgo financiero es asumido por el concesionario. Para entender la diferencia, pensemos en la renta de una casa: tú haces un contrato a un año y tienes la obligación de pagar, no tienes la deuda.

Es importante señalar que, la concesión es una alianza público privada en la que la empresa concesionaria, especializada en alumbrado, desarrolla la obra, lleva la operación y mantenimiento del servicio.

El municipio siempre conserva la rectoría y la propiedad del sistema de alumbra y del servicio.

Concesionar el servicio es una forma eficiente de administrar el recurso pues el municipio solo se encarga de supervisar a una empresa especializada que hace la inversión inicial y da el mantenimiento, sin que el municipio tenga la carga operativa.

La concesión de servicio permite contratar a alguien para que sea quien se encargue de dar el servicio de iluminación con todo lo que representa: inversión para el cambio de infraestructura, ingeniería, cambio de lámparas, y sobre todo mantenimiento permanente durante el tiempo que dure la concesión.

El inicio de las obras para la renovación del alumbrado dependerá de los procesos de aprobación de Cabildo y Congreso, así como de los tiempos de licitación.

Esperamos que las obras puedan iniciar a más tardar en verano de este año. Y de acuerdo a las experiencias que hemos evaluado prevemos que deba ser en un plazo máximo de dos años a partir del inicio de obras, para la conclusión del 100% de la reconversión.



Para mayor información, el Gobierno Municipal pone a disposición de la ciudadanía la página de internet http://www.iluminamoschihuahua.mx/ en donde podrán encontrar toda la información del Proyecto de Reconversión Tecnológica del Alumbrado Público.