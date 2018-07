Reportan irregularidades en más de 10 casillas; no hay funcionarios para apertura

Noticias de Chihuahua.-

Representantes de los diferentes partidos electorales reportaron ante la asamblea electoral del Instituto Estatal Electoral (IEE) irregularidades en más de 10 casillas de la capital de Chihuahua, debido a que no pueden ser habilitadas pues falta la presencia de funcionarios de casilla y también de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar dicha apertura.

Entre otras irregularidades se detalla que los nombres de los funcionarios no coinciden con los que tiene el presidente de casilla; no existe listado nominal; no hay presencia de escrutadores; se encuentran en espera de marcadores pues desconfían del material entregado por el INE, según las denuncias de los representantes de los partidos.

En el caso de las casillas básicas con número 593, 596, 610, 3238, 474, 878, 3236 y 735, así como la 895 extraordinaria 5, se indicó por parte de los consejeros de la asamblea electoral que en estos no había funcionarios de casilla y estaban en proceso de convencimiento de ciudadanos que acudieron a votar para que se quedaran en las mismas y pudieran darse los ejercicios de voto.

En el caso de las casillas básicas 820, 705, 621 y 593 se indicó que no han llegado funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) para habilitarlas, por lo que se envió un oficio a este órgano electoral federal para que movilizara a su personal a fin de dar solución en estas casillas de la capital de Chihuahua.