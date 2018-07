Reporta IEE instalación del 94% de las casillas

Noticias de Chihuahua.-

Hasta la 13:42 horas, el Instituto Estatal Electoral reportó la instalación del más del 94 por ciento de las casillas en el estado de Chihuahua.

Según el informe, se han instalado 5 mil 002 de las 5 mil 297 con las que cuenta la entidad.

Además, el consejero presidente del IEE, Arturo Meraz, reveló que 295 casillas no se han reportado, pero no significa que no estén instaladas.

Asimismo, los municipios con el 100 por ciento de las casillas instaladas son Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Camargo, Casas Grandes, Coyame del Sotol, La Cruz, Cusihuiriachi, Delicias, Belisario Domínguez, Galeana, Santa Isabel, Gómez Farías, Gran Morelos, Guadalupe, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Julimes, López, Maguarichi, Matachí, Matamoros, Meoqui, Morelos, Moris, Praxedis, Riva Palacio, Rosales, Rosario, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo, El Tule, Valle de Zaragoza y San Francisco de Borja.