Promotor se excedió en regalar boletaje: Municipio

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, informa que repartió en tiempo y forma el número de boletaje asignado a su cargo para la función de Box de la noche de ayer, por lo que el excedente de los mismos, queda fuera de la injerencia de esta dependencia.

Es importante mencionar que la organización de este evento se logró gracias a la participación de varios promotores y proveedores, los cuales tenían asignados un número determinado de boletos para repartir, sin embargo, uno de los participantes, Promotores del Pueblo, regaló más de lo previsto, siendo mil boletos más.

Por cuestiones de seguridad emitidas por Protección Civil, fue necesario respetar el aforo que ocupa la sede del evento, por lo que al tener todos los asientos ocupados, se cerraron las puertas del recinto.

No obstante, ante el acontecimiento y molestia con justa razón, de ciudadanos que no tuvieron oportunidad de ingresar, el Gobierno Municipal se disculpa por tal situación, independientemente que no fue responsabilidad directa, pues es lamentable el hecho de haberles negado el ingreso por la mala operación de uno de los promotores.