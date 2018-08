Reorganización de Gobierno anunciada por Corral buscará austeridad

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobienro , César Jáuregui Robles, señaló que la reorganización de la administración estatal anunciada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, buscará sobre todo fortalecer las medidas de austeridad para mejorar las finanzas de la entidad.

La semana pasada, el mandatario estatal informó que presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado para realizar una reorganización estructural dentro del gobierno y este miércoles detalló que el proyecto está avanzando aunque no brindó detalles.

No obstante, Jáuregui Robles refirió que esta iniciativa de reingeniería gubernamental tiene por objetivo no sólo ordenar de mejor manera mas secretarías sino de eficientar el uso de los recursos pues las medidas de austeridad implementadas desde el año pasado no han dado los resultados esperados.