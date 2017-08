Renunciaría Acuña si con ello se “salva” el Cobach y también se va Ortuño

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que un sector de la sociedad pidiera su salida, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (STACOBACH), José Acuña Peralta, indicó que estaría dispuesto a renunciar, siempre y cuando esto ayude a salvar al subsistema y que la actual directora, Teresa Ortuño Gurza, también sea destituida.

Acuña Peralta manifestó desconocer los motivos que tiene este sector para pedir su salida, cuando es la directora Teresa Ortuño la que ha malutilizado los recursos de los trabajadores, cerrado planteles y despedido personal sin justificación, al grado de contar ya con tres denuncias penales.

En este sentido, el líder sindical puntualizó que él sólo hace su trabajo para defender a la institución y a los trabajadores, como lo haría cualquier secretario general que llegara a sustituirlo, ya que esa es la esencia de un sindicato.

Por otra parte descartó que el conflicto con la directora general sea personal y que, por el contrario, es Ortuño quien lo ha personalizado al atacar a su familia y buscar difamar su nombre, asegurando que no existe ninguna acusación formal en su contra por haber robado recursos y que si alguien tiene pruebas que lo denuncie.

“Estoy haciendo mi chamba, defendiendo nuestra querida fuente de trabajo y, en segundo lugar, estoy defendiendo a lo trabajadores, no sé por qué parte de la sociedad quiere que yo me retire, que se retire ella (Ortuño) que es el causante del problema… Lo estoy considerando retirarme, pero que la señora se retire, que la señora se retire pero fíjese bien, aquí yo no soy el delincuente, yo no metí las manos en recurso que no eran míos.. Si el Colegio de Bachilleres se va a salvar quitando a José Acuña, con mucho gusto me retiro”.