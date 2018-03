Renuncia González al PRI; será candidato del PANAL

Noticias de Chihuahua.-

El exdirigente del Comité Directivo Estatal y exfuncionario del Gobierno del Estado, Miguel Ángel González, renunció a su militancia priista y será candidato del Partido Nueva Alianza a diputado local por el Distrito 17, con sede en Chihuahua capital.

A través de una carta que envió a la militancia, el ex secretario particular del exgobernador César Duarte, dejó en claro que lo hace para que se enteren por él mismo y no a través de rumores, “porque seguramente habremos de trabajar juntos en diferentes trincheras, pero con propósitos en común y me refiero principalmente al proyecto de nuestro candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, entre otros”.

Explicó que una de las razones para aceptar la invitación de Nueva Alianza y ser su abanderado por el Distrito 17, es su origen como profesor normalista, al escribir que “el magisterio es mi base y plataforma de lanzamiento a la política, soy orgullosamente maestro y lo seré toda mi vida. He hecho y haré todo lo que esté de mi parte para defender los intereses del magisterio desde la posición en la que me encuentre”.

Miguel Ángel González también fue diputado local por el PRI, además de que durante la administración del exgobernador César Duarte, fungió como secretario particular y como coordinador Estatal de la Tarahumara, asimismo, el año pasado buscó dirigir de nuevo al Comité Directivo Estatal del PRI, sin éxito.

A continuación la carta enviada por González a la militancia del partido tricolor:

El día de hoy he tomado una decisión fundamental en mi vida, acepté la invitación del Partido Nueva Alianza para contender como candidato a diputado local por el distrito 17 con cabecera en el municipio de Chihuahua, lo hago convencido de que en esta etapa de mi vida aún puedo aportar mucho para el desarrollo integral de nuestro estado y de su gente.

Mi origen como profesor normalista me ha facilitado esta decisión; el magisterio es mi base y plataforma de lanzamiento a la política, soy orgullosamente maestro y lo seré toda mi vida. He hecho y haré todo lo que esté de mi parte para defender los intereses del magisterio desde la posición en la que me encuentre.

Me alejo del PRI, el Partido al que dediqué los últimos 37 años de mi vida, al cual he sido absolutamente leal, por el que he trabajado sin descanso, ya sea en beneficio propio o en apoyo a muchos compañeros y compañeras. Me aparto sin resentimientos, no tengo deuda con el Partido, al PRI le debo lo que tengo y lo que soy, pero también al PRI le he entregado mi juventud y mi experiencia, estamos a mano; no tengo rencores, solo recuerdos agradables, grandes amistades, buenas experiencias y gratitud.

Me dirijo a usted, Priista de corazón y de convicción, con el mismo respeto que le he demostrado durante el tiempo en que nos ha tocado convivir y trabajar para hacer fuerte al Partido, para informarle mi decisión, de frente y con la cara en alto; porque como diría el filósofo de Rubio, Artemio Iglesias, “el que avisa no es traidor” y ése es mi propósito, que usted esté enterado por mí y no por rumores, porque seguramente habremos de trabajar juntos en diferentes trincheras, pero con propósitos en común y me refiero principalmente al proyecto de nuestro candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, entre otros.

Ojalá y el tiempo nos permita seguir conviviendo y hacerlo de manera civilizada; más allá de la militancia política está la relación personal y la amistad y eso ofrezco hoy y siempre, deseo seguir siendo su amigo, usted sabe que cuenta conmigo.

Con el afecto de siempre, le envío un atento saludo.