René Frías niega que afectaciones sean producto de Reforma Educativa 

Noticias de Chihuahua.-

El coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza en el Congreso del Estado, René Frías Bencomo, negó que las afectaciones al gremio magisterial sean producto de la Reforma Educativa, ya que la Secretaría de Educación y Deporte se ha negado a la entrega de algunas prestaciones pues estas fueron eliminadas con la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos tras esta reforma.

Frías Bencomo era dirigente de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y apoyó e impulsó en Chihuahua la reforma educativa nacida del Pacto por México, misma que también fue aprobada y apoyada por el gobernador Javier Corral Jurado cuando este era Senador de la República Mexicana, quien en su momento indicó “si hay una reforma que, con sentido democrático y con objetivos de productividad, calidad, desarrollo personal y social, necesita el país, es la educativa”.

Actualmente uno de los problemas que se tienen con la Sección 42 es la falta de pago a prestaciones laborales, las cuales la autoridad educativa indica que se perdieron con esta reforma y por lo cual no hay instrumentos legales para realizar los pagos que se adeudan con varios docentes, sin embargo el diputado aseguró que estos adeudos no pueden ser atribuidos a la reforma educativa, pues según señala no hubo afectaciones con esto.

“No aceptamos que la autoridad educativa atribuya los problemas a la reforma educativa, es claro que ninguna prestación se iba a perder con esta, sino que fue para mejorar condiciones, para mejorar la actualización de magisterio”, refirió el legislador, sin embargo si hay prestaciones que se han perdido con esta reforma, entre estas la clave L, Tres Cuartos de Tiempo, Clave L Plus y Escalafón, todas estas impactan en los salarios.

El diputado precisó que es importante manifestar que el presupuesto para cubrir los sueldos de los docentes fue aprobado al Gobierno del Estado, por lo que las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, de catalogar la lucha por los salarios como política es una provocación al gremio magisterial que solamente está exigiendo que cumplan con su responsabilidad.