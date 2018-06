Aprueban panel para elegir Fiscal Anticorrupción; si no logra Congreso voto, Ejecutivo decidirá

Noticias de Chihuahua.-

La diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), Lucero de Lourdes Espindola de la Vega, presentó ante el Pleno del Congreso las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado iniciadas por el gobernador Javier Corral Jurado a fin de determinar la normativa que se utilizará para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción.

En esta reforma fue aprobado el procedimiento para la elección del nuevo titular, en donde se establece que en primer instancia se integrará un panel de nueve especialistas que conformarán la terna de aspirantes a ocupar el cargo y se designarán cinco por el Poder Ejecutivo y cuatro por el Poder Legislativo, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado.

Entre las especificaciones se indica que no podrá haber más de cinco miembros de un mismo sexo y quienes integren el panel de especialistas deberán contar con la ciudadanía mexicana; tener una edad mínima de 30 años; no haber recibido condena por algún delito doloso, ni inhabilitación en el servicio público; acreditar ser personas con experiencia y de reconocida trayectoria en materia anticorrupción; no haber ocupado cargo público, ni cargo de dirección nacional, estatal o municipal, en algún partido político, en los últimos cinco años.

También se restringe la participación a quienes hayan sido candidatos propietarios o suplentes por ambos principios en el proceso electoral inmediato anterior al de su designación y deberán presentar la declaración de inexistencia de conflicto de interés; una vez que se publique el decreto aprobado se tendrán cinco días para instalar el panel que emitirá una convocatoria, dentro de los próximos cinco días siguientes, para integrar la terna de quienes aspiren a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción.

Después de estos procesos se estará realizando las entrevistas a los postulados y una vez concluidas las entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, el Panel integrará la terna y posteriormente el Pleno del Congreso del Estado tendrá treinta días naturales para elegir al Fiscal Anticorrupción mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

Si no se logra la votación exigida en tres ocasiones, el titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de nombrar a la o el titular de la fiscalía especializada de entre las personas que conformaron la última terna.