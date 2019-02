Recursos de fotomultas no deben beneficiar a privados, ni aplicarse este año: La Torre

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre Sáenz, precisó que en este año no pueden implementarse las fotomultas pues el Estado no puede cobrar por este concepto ya que no se estipuló dentro de la Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2019.

Señaló que coincide con el Consejo Consultivo de Vialidad en el sentido de que se debe inhibir accidentes por conducir a exceso de velocidad, sin embargo el mecanismo de foto multas no debe aplicarse de la misma forma en que se aplicó durante la administración pasada.

Detalló que lo ideal es que la misma Policía Vial tenga los recursos financieros para poder aplicar el mecanismo de foto multas y no replicar lo que se hizo en la administración pasada, pues los recursos que se recaudaban por concepto de multas quedaban en manos de la empresa encargada y no había beneficio para los ciudadanos en materia vial.

Añadió que no había transparencia, se desconocía de quién era la empresa, el porcentaje de recursos que ganaban y destacó también el robo de luz por parte de dicha empresa para el funcionamiento de las cámaras.

El legislador precisó que acudiría al foro que se pretende organizar para analizar la aplicación de fotomultas y ahí estará dando alternativas, pues no solamente es cuestión de rechazar la propuesta, sino también de presentar otras opciones.