Rectores de la UACH y UACJ firman desplegado contra reducción de presupuesto federal

Noticias de Chihuahua.-

Debido a la disminución de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, en donde se contempla una reducción a las universidades públicas, 16 rectores, incluyendo Luis Fierro e Ignacio Camargo, de la UACH y UACJ respectivamente, se unieron a 14 rectores más para mostrar su descontento.

Al Presidente de la República

A la Cámara de Diputados

Al Secretario de Hacienda y Crédito Público

Al Secretario de Educación Pública

A la opinión pública

18 de diciembre de 2018

Por este medio, los Rectores de las Universidades Públicas Estatales Autónomas abajo firmantes expresamos una profunda preocupación y extrañeza por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y entregado el 15 de diciembre a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió el 15 de agosto a la XXVIII Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y ahí garantizó que el presupuesto destinado a las universidades públicas se ajustaría cuando menos a la inflación. En ese momento se consideró esa promesa como una garantía mínima para no afectar el sistema educativo nacional. Supimos de antemano que esa condición no permitiría resarcir los rezagos en materia de educación superior, ni tampoco sería suficiente para impulsar el crecimiento de la matrícula por encima de los niveles logrados ya por la Universidades.

Sin embargo, en la propuesta que la SHCP envía a la Cámara de Diputados tal garantía no solo NO se cumple, sino que incluso para muchas Universidades Públicas del país se observan reducciones presupuestales significativas, y en particular el incremento para las Universidades Públicas Estatales (UPES) es menor a un punto porcentual nominal, lo que equivale a una disminución real de 3.4%. Ello es preocupante, ya que es precisamente a través de las UPES que se atiende el 40% de la matrícula pública de educación superior de México.

Por si lo anterior fuera poco, los programas destinados al aseguramiento de la calidad de la educación superior, como el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), que promueve el cumplimiento de las metas de calidad de las Universidades, se ve afectado con una reducción de 400 millones de pesos en lo que respecta a su componente de educación superior universitaria y de 745 millones menos si incluimos sus componentes de Universidades Tecnológicas y de profesionales de la educación. El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (ProDEP) prácticamente desaparece, con una reducción nominal de casi 64%, y el programa de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES desaparece en su totalidad.

Las Universidades Públicas hemos estado siempre dispuestas a aportar a los proyectos de mejora de nuestro país. De ningún modo nos oponemos a las políticas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido impulsar. Con lo que no es posible coincidir es con el hecho de que se retiren recursos a tas instituciones actuales y con ello se comprometa el logro de sus funciones sustantivas y el crecimiento sostenido que, aun en un contexto adverso, han logrado. Creemos que con ello no se abona al logro de las metas nacionales.

La educación es el camino para países que persiguen metas de igualdad y justicia social. Las Universidades Públicas se enfocan esencialmente a la formación de los ciudadanos que requiere nuestro país, principalmente jóvenes, que se comprometen con el desarrollo nacional mediante su práctica profesional, los proyectos que emprenden, sus múltiples medios de vinculación con lo social y la investigación que desarrollan.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por los recortes presupuestales a la educación superior contenido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, y hacemos un llamado al Presidente de la República, a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, así como a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que se realicen los cambios necesarios y evitar cualquier afectación a los procesos educativos, sin menoscabo de avanzar conjuntamente en la construcción de una visión para el desarrollo de la educación superior en nuestro país.

Dr. en C. Francisco Javier Avelar González

Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Dr. Medardo Serna González

Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio

Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Dr. Luis Armando González Plascencia

Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala

Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez

Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur

Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez

Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Mtro. Jorge Ignacio Peña González

Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera

Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Mtro. José Eduardo Hernández Nava

Rector de la Universidad de Colima

Dra. Sara Ladrón de Guevara González

Rectora de la Universidad Veracruzana

Dra. Cindy Rossina Saravia López

Rectora de la Universidad Autónoma de Campeche

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino

Rector General de la Universidad de Guanajuato

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro

Mtro. José Andrés Suárez Fernández

Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro

Rector General de la Universidad de Guadalajara