Reconoció hijo de víctimas a enfermero; lo llamaba “lobo”: MP

Noticias de Chihuahua.-

El menor R. CH. R. de dos años y ocho meses, que sobrevivió a la masacre ocurrida el 29 de junio de 2018 en una vivienda del fraccionamiento Residencial Universidad, reconoció al presunto responsable del crimen, el enfermero del IMSS, Jorge Alberto C. A., a quien el niño llamaba “lobo”.



Como parte de la investigación del asesinato de la familia Romero Armendáriz, el Ministerio Público entrevistó al hijo de María Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, quien resultó ileso durante la agresión.

La entrevista se realizó en compañía de un psicólogo y tras hacer una prueba para confirmar que el niño podía distinguir entre la verdad y la mentira.

El menor refirió que “el lobo” les hizo “coco” a su mamá, a su papá y a su “abu” con un “pum pum” y que el mismo “monstruo peludo” lo había perseguido con el arma pero no le hizo nada.

También mencionó que no había un solo lobo, sino “muchos”, que ellos también hicieron daño a sus familiares y que lloró mientras pasaba todo.

Posteriormente se le colocaron a la vista varias fotografías para ver si podía identificar al “lobo”. El menor señaló la imagen marcada con el número dos que correspondía a Jorge Alberto C. A.

En la residencia de la familia Romero Armendáriz, ubicada en la calle Universidad Nayarit 9714, del fraccionamiento Residencial Universidad, fueron asesinados con arma de fuego María Romero Armendáriz, Ricardo Iván Chávez Pérez, Daniela Romero Armendáriz, Daniel Gregorio Romero Vega y Rita Armendáriz Barraza.

Según las periciales realizadas por la Fiscalía General del Estado, en el asesinato también participaron la esposa del enfermero, Lizeth C. S. y su hijo, Jorge Alberto C. C.







