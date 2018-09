Reconoce federación no ser víctima en caso Guitérrez

Noticias de Chihuahua.-

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, mediante oficio, determinó que no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado por el delito de peculado por 250 millones de pesos.

El consejero comentó que “con esto queda demostrado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, no tiene carácter de víctima y se demuestran claramente las maniobras del Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para beneficiarlo con el ánimo de llevarse la causa y posteriormente liberarlo”.

Jorge Espinoza Cortés informó que el pasado 18 de septiembre se recibió oficio número 529-V-DGD-FD-874-2018, de parte del Lic. Flavio Carlos Valadez, director general de Delitos Financieros y de Diversos de la Procuraduría General de la República, donde manifiesto que el recurso desviado de la Secretaria de Educación y Deporte del Estado, es un recurso estatal y no federal.

En dicho oficio, hacen referencia a los escritos CJ-2018/09/136, CJ-2018/09/137 y CJ-2018/09/138 del 3 de septiembre del presente año, a través de los cuales la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que apelara la resolución en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 24/2018, determinación impuesta por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, en audiencia celebrada el 3 de agosto de 2018.

Al respecto, responden mediante oficio, “me permito informar a Usted (consejero jurídico) que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la fecha no ha formulado ninguna querella por los hechos que investiga la Procuraduría General de la República, por lo que no ha adquirido el carácter de parte en el proceso penal”.

Más adelante añade que en el caso particular, la Secretaría no cuenta con calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría, porque los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio.

Además señala en el oficio que la Procuraduría General de la República tenía conocimiento de dicha respuesta de la Secretaría de hacienda desde el 10 de agosto.

Al término del oficio, el director general de Delitos Financieros y de Diversos de la PGR, Flavio Carlos Valadez, confirma también que la competencia de los recursos en cuestión “sí compete al fuero local, por lo que en consecuencia, corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al Gobierno Federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugar”.

Al respecto, el consejero jurídico, Jorge Espinoza Cortés, señaló que el Gobierno del Estado de Chihuahua no permitirá que triunfe la impunidad y la corrupción, “combatiremos este flagelo con todos los recursos legales que la ley nos permita. La Consejería Jurídica confirma su compromiso en defender los intereses de los chihuahuenses”.