Reconoce el PAN los avances del gobierno estatal

Noticias de Chihuahua.-

“La dirigencia estatal del PRI no tiene calidad moral para hacer señalamientos al gobierno estatal, mientras no han sido capaces de sacudirse de su Partido a políticos corruptos que andan prófugos de la justicia, como el ex gobernador César Duarte que sigue siendo “distinguido priísta” y algunos otros más que incluso ya están en la cárcel; aún no pueden entender que la ciudadanía les dio la espalda por su enorme corrupción y por su forma de hacer política”, dijo en rueda de prensa hoy el líder panista, Fernando Álvarez Monje.

Al hacer un reconocimiento al gobernador de Chihuahua y su equipo de trabajo, por los avances obtenidos durante el primer año de gobierno, el líder blanquiazul describió una serie de avances que se lograron con el apoyo de todos los chihuahuenses. Entre ellos la recuperación de las finanzas estatales que el gobierno anterior prácticamente dejó en quiebra, con un saldo en caja de solo 22 millones de pesos y una pesada deuda que supera los 50 millones de pesos.

“A un año, gracias a un esfuerzo de austeridad y racionalización de gastos, la crisis financiera ya ha pasado y se han logrado arrancar programas urgentes como el combate a la pobreza y el notable mejoramiento de los servicios públicos”.

En materia de seguridad, Álvarez Monje señaló que este gobierno ha combatido la impunidad y prueba de ellos es que en este año se llevan más de mil 300 sentencias, gracias al trabajo profesional que ha realizado la Fiscalía. “Se han presentado 23 denuncias penales contra servidores públicos, cosa que nunca había ocurrido y de estas denuncias se puede llegar a recuperar más de mil millones de pesos en bienes”.

En inversión en todo el estado, van más de mil 400 proyectos de inversión destinados en los 67 municipios, “por eso, nuestra afirmación de que los argumentos del PRI no tienen fundamentos y son mal intencionados, algo que la ciudadanía les censuró severamente con su voto en contra”.

Álvarez Monje afirmó que el PRI no ha ido capaz de reconocer sus errores y corregirlos. Advirtió que a la dirigencia del PRI le pasa de noche el combate a la corrupción, la transparencia y rendición de cuentas, la racionalización de los recursos públicos y los ahorros que se traducen en recursos para combatir la pobreza; los avances que se tienen en materia de procuración de justicia, salud, educación y las acciones de beneficio social. Se quedaron acostumbrados a despreciar al gobierno, porque así los enseñaron durante seis años”.

Para finalizar, el dirigente estatal panista dijo que confía en que la sociedad sabrá valorar todos los avances que este gobierno ha alcanzado y que sabrá recompensarlo de la mejor forma en que sabe hacerlo; mediante la intención de su voto.