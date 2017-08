Recomienda Corral a partidos transparentar recursos públicos y privados

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo desconocer cuánto es lo que gana el dirigente estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje, de quién se dijo que gana más que la alcaldesa Maru Campos y se iguala con el sueldo mensual del titular del Ejecutivo.

En entrevista Corral dejó claro que más allá del sueldo que reciba cada dirigente, no es bueno estar reñidos con buenos salarios a funcionarios y al sistema de partidos.

“Lo importante no es el salario, sino cómo gastan los partidos en todo lo demás. Eso no representa gran cosa. Tampoco sé si sea cierto que es más alto al mío, realmente no sé cuánto gane el dirigente del PAN”, expresó Corral Jurado previo al Foro de Consulta y Elaboración de la Plataforma Política del PAN 2018 Chihuahua, que celebraron la mañana de este sábado en las instalaciones de la Universidad del Valle de México.

Refirió que este es un tema que se debe de transparentar, sobre todo porque se trata de recursos públicos y privados.

Este sábado se reportó por parte del diario local que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional –PAN- Fernando Álvarez Monge, percibe un salario mayor que la alcaldesa María Eugenia Campos, los secretarios de estado y que todos sus homólogos de los estados con gobiernos panistas igualando con ello al gobernador Javier Corral.

Álvarez Monge, según información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, tiene una remuneración bruta de 129 mil 015 pesos de acuerdo con lo publicado al término del primer trimestre del año con cierre el 31 de marzo del 2017, lo que le coloca al nivel del gobernador Javier Corral que al 31 de julio de 2017 reportó un salario de 51 mil 859 pesos y una compensación de 77 mil 565 para un total de 129 mil 424 pesos, por arriba de María Eugenia Campos Galván quien percibe, según transparencia del municipio, un salario bruto de 116 mil 543 pesos con 41 centavos y de cualquier secretario de estado que en promedio perciben un salario de 33 mil 340 pesos y una compensación de 55 mil 437 pesos lo que suma 88 mil 777 pesos.

