Reclaman a Omar Bazán simulaciones al frente de la dirigencia del PRI

Noticias de Chihuahua.-

Guadalupe Pérez, ex candidata a diputada en el municipio de Cuauhtémoc por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reclamó durante la visita de la presidenta nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, una serie de irregularidades y simulaciones cometidas por la dirigencia estatal del Partido.

La militante priista se dirigió especificamente a Omar Bazán Flores, actual dirigente del PRI Estatal, por los engaños, simulaciones y falta de rendición de cuentas tras las elecciones realizadas en meses pasados, sobre todo en relación a recursos públicos que fueron destinados para operar una elección pero que no fueron utilizados para esto.

La ex candidata reclamó al dirigente que cuando buscó ser el dirigente estatal del PRI, les prometió que no buscaría ningún cargo público y ahora es subcoordinador de los diputados locales priistas en el Congreso del Estado, así como también prometió que se cumplirían los estatutos del partido y aseguró que estos no se han cumplido.

Añadió que después de que se ordenó hacer un diagnóstico sobre los resultados de la elección pasada, solamente se acercaron a ciertos grupos, pero no se atendieron al resto de los cuadros de la militancia y estas opiniones fueron apoyados por algunos militantes, mientras que otros salieron a defender al dirigente Omar Bazán por el trabajo realizado al frente.