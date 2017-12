Reclama Panal a Cuarón falta de pagos y de atención a acusaciones serias vs funcionarios 

Noticias de Chihuahua.-

En el marco de la comparecencia del secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, el coordinador de la bancada del Partido Nueva Alianza (Panal), René Frías Bencomo, reclamó al funcionario la falta de diversos pagos a maestros jubilados, nóveles e interinos, así como la falta de atención a acusaciones graves de irregularidades al interior de las dependencias de educación, sobre todo en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y en la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente.

El diputado comenzó cuestionando a dónde se está yendo el dinero que ha sido aprobado para el ejercicio fiscal 2017, pues se incumplieron con varios pagos como los de los salarios que se han adeudado a algunos maestros desde el mes de septiembre y otros desde hace más de un año.

El legislador manifestó que no se han pagado las becas para hijos de trabajadores de la educación; no hay alimentos en escuelas de tiempo completo; no se pagan prestaciones al magisterio; no hay autobuses escolares; no hay actualización y capacitación al magisterio; faltan vidrios, materiales didácticos y calentones; entre otras omisiones.

“Al parecer la secretaría no necesita presupuesto, qué caso tiene que se le asigne si no saben ejercer de manera oportuna y de acuerdo a la legalidad, porque es evidente que hay un ejercicio presupuestal malo, hay quejas y este ciclo lo comenzaron con falta de maestros por la falta de capacidad de quienes ocupan cargos administrativos, tanto en SEECH como en la Coordinación Estatal de Servicio Profesional Docente”, manifestó el diputado.

Otro de los reclamos realizados por el coordinador de esta bancada fueron sobre la falta de atención a las acusaciones graves en contra de funcionarios como Manuel Arias y Alfredo Attolini, titular de SEECH y administrador de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), quienes fueron señalados por diversas irregularidades en la designación de plazas y que se ha pedido una investigación que se encuentra frenada por falta de información de la dependencia, así como también cuestionó sobre las irregularidades y adjudicaciones directas de alimentos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.