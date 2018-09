Realizan Guardianes Ecológicos operativo especial de revisión en desponchados

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno Municipal, a través de los Guardianes Ecológicos de la Dirección de Servicios Públicos (SPM), inició un operativo especial de revisión en establecimientos conocidos como “desponchados”, a fin de verificar que tengan un correcto manejo de sus residuos, principalmente de los neumáticos.

En cumplimiento al Reglamento de Servicios Públicos para el municipio de Chihuahua, los propietarios o encargados de las llamadas vulcanizadoras, deben contar con un contrato de empresa privada, o bien, mostrar comprobante de depósito de llantas en el relleno sanitario, pues de lo contrario se harán acreedores a una sanción económica.

De acuerdo al artículo 181 del reglamento antes mencionado, se sancionará con multa de 2 mil 800 pesos a quien: “IV. Como propietario, encargado o arrendatario de estacionamientos y talleres para la reparación de automóviles, carpintería, pintura y establecimientos similares, no ejecuten sus labores en el interior de los mismos, realicen sus actividades en la vía pública o no transporten por su cuenta al relleno sanitario, los residuos sólidos no peligrosos que generen”.

Ante ello, el director de Servicios Públicos, Ricardo Martínez García, exhortó a los propietarios o encargados de desponchados a que realicen la disposición adecuada de sus residuos, principalmente los neumáticos usados, ello a fin de prevenir algún siniestro, ya que en caso de incendios produce emisiones de gases que contienen partículas nocivas para el entorno y su almacenamiento propicia la proliferación de roedores, insectos y otros animales dañinos.

Finalmente, puso a disposición el número 072 para denunciar a aquellos establecimientos que se conozca no depositan sus desechos en el relleno sanitario y constituyen un problema para su entorno.