Quisiera la 4° transformación de México, pero una cosa es la campaña y otra gobernar: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que una vez que asuma el cargo de presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador seguramente modificará muchas de las propuestas que hizo en campaña toda vez que se enfrentará al reto de la realidad.

“Yo desearía, desearía, que en México hubiera una cuarta transformación como con las que él pretende compararse. Quisiera que fuera cierto lo que parece hoy mismo López Obrador, pero yo tengo mis reservas, por eso actúo con cuidado”.

Corral Jurado subrayó que AMLO modificará sobre la marcha sus “buenas intenciones” y sus propuestas ya que el gobierno exige enfrentarse a una realidad muy diferente a la que existe durante campañas electorales.

En este sentido dijo que Andrés Manuel tendrá que aceptar la protección del Estado Mayor Presidencial, pese a que prometió que no utilizará seguridad personal, ya que no únicamente se trata de proteger su integridad, sino la gobernabilidad del país y por ende deberá acogerse a este tipo de “males necesarios”.

Advirtió que lo mismo ocurrirá con algunos temas de seguridad, como la intención de desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pues cuando tome control del gobierno federal entenderá el papel de un aparato de inteligencia.

Asimismo refirió que el futuro presidente se ha percatado de la dificultado no sólo de bajar los precios de la gasolina, sino de no subirlos, al haber anunciado que no habrá aumentos nominales abruptos de los combustibles, pero sí conforme a la inflación.

“Así deberá que ajustar otras muchas propuestas. Ojalá que las esenciales que tienen que ver con el combate a la corrupción y la impunidad, atajar la desigualdad y la pobreza, con transformar el sistema político, esas se mantengan y todos ayudemos a que esas se puedan realizar”.