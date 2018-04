Quiebre entre dirigencia y base magisterial; exigen renuncia de líderes

Noticias de Chihuahua.-

Ante los acuerdos, considerados como insuficientes, a los que llegó la dirigencia sindical de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la base magisterial anunció un quiebre entre la dirigencia y los docentes agremiados a esta sección, por lo que exigirían la renuncia de quiénes representan al Comité Ejecutivo Estatal.

Dentro de los acuerdos pactados con Gobierno no se contempla los pagos por la prestación Clave L, la cual se iría a negociaciones con instancias nacionales e instancias jurídicas, siendo esta prestación una de las más demandadas por los maestros agremiados a la Sección 42, ya que representa una conquista laboral por parte de los maestros estatales.

Los docentes manifestaron que tanto la dirigencia sindical, representada por Héver Avitia, y el Gobierno del Estado, los engañaron con los presuntos acuerdos y negociaciones que realizaban en torno a la defensa de los derechos que habían adquirido como maestros estatales y los cuales fueron perdidos derivado de la Reforma Educativa, la cual fue impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Agregaron que estos representantes sindicales y autoridades estatales, no solamente engañaron a los docentes y los utilizaron, sino que defraudaron también a los padres de familia y alumnos que de manera desinteresada apoyaron la lucha por los derechos laborales que habían sido violentados, pues desde que iniciaron las negociaciones jamás se les informó el rumbo de estas y tras el anuncio dado esta noche acusaron de haber vendido nuevamente a la base magisterial.

El plantón que llevaba ya once días en el centro de la ciudad de Chihuahua, así como en diferentes dependencias a lo largo del estado, sería levantado hasta no tener una respuesta integral a todas las demandas de los docentes, sin embargo esto no se concretó y se indicó que varias de las prestaciones se estarían negociando en el ámbito nacional por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, al cual señalaron de traición por aceptar la reforma educativa.

Tras los anuncios, el plantón de la capital de Chihuahua comenzó a ser liberado con algunas resistencias de docentes que se negaban a retirarse, sin embargo se les detalló que había amago de utilizar la fuerza pública para desalojarlos con el pretexto de que ya se habían alcanzado los acuerdos con el Gobierno del Estado para el pago de algunas prestaciones y avances en los salarios de los docentes nuevos e interinos.

En municipios como Delicias, Meoqui y Parral, maestros agremiados a esta sección manifestaron que no levantarían el paro hasta no alcanzar una conquista laboral, sin embargo por la dirigencia se informó que el paro sería levantado y tendrían que regresar el próximo lunes a las aulas.