Quería González Tachiquín llevar trato directo con Los Pinos: Yáñez

Noticias de Chihuahua.-

El exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Marcelo González Tachiquín, se encargó de llevar el contrato simulado con la empresa Explocean S de RL de CV, ligada al expresidente Enrique Peña Nieto y a través de la que se desviaron 23 millones 200 mil pesos del erario estatal, porque quería tener trato directo con Los Pinos.

En el marco de la audiencia inicial instruida en contra de González Tachiquín, el exfuncionario estatal, Ricardo Yáñez Herrera, declaró ante el Ministerio Público que la empresa antes mencionado obtuvo un contrato con el Gobierno de Chihuahua para brindar asesorías para regular el FONE, que nació a partir de la reforma educativa para sustituir al fondo de Aportación para la Educación, en el 2014.

Supo también que dicho contrato establecía que Explocean cobraría un porcentaje si el Estado lograba regularizar más de 500 millones de pesos derivado de este diagnóstico y asesorías.

En este sentido, Herrera detalló que en marzo de 2015, se celebró una reunión en la Ciudad de México en al que los socios de Explocean y Chimal, solicitaron a César Duarte; al secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y a él, que se les pagara más de 50 millones de pesos ya que se habían logrado regularizar más de mil millones de pesos.

En la charla, Jaime Herrera argumentó que dichos recursos excedentes provenían de las gestiones que él había realizado y no de los servicios prestados por Explocean. Sin embargo, el gobernador Duarte instruyó a sus subalternos que realizarn un pago parcial de más de 20 millones de pesos.

En el segundo trimestre del 2016, derivado de una auditoría efectuada a los Servicios Educativos del Estado (Seech), la directora administrativa Patricia Banderas, acudió con él testigo y le preguntó sobre este contrato pues no había ninguno en el archivo y lo necesitaba para sustentar el pago de más de 20 millones de pesos.

Sin embargo, Marcelo Gozález Tachiquín dijo que sería él quien hablara directamente con las personas de Explocean porque quería ser quien tuviera la relación con Los Pinos. Añadió que no supo más del tema pues el imputado hablaba directamente con el gobernador de ése y otros asuntos y casi no se relacionaba con funcionarios que no fueran de primer nivel.