Que se juzgue dentro del marco de la ley: Bazán por detención de Tachiquín

Noticias de Chihuahua.-

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores, llamó a las autoridades a llevar un proceso dentro de la marca de la ley en torno a la detención de Marcelo González Tachiquín.

El subcoordinador de la bancada priista manifestó que su postura es la misma que con el resto de las detenciones de los ex colaboradores de César Duarte Jáquez, que sus procesos se lleven de manera adecuada.

El ex secretario de Educación, Cultura y Deporte fue detenido la noche de ayer por un presunto desvío de 150 millones de pesos del programa Plan Villa, según dio a conocer la secretaría general de gobierno.

La detención se realizó tras un cateo a una de las propiedades del ex funcionario estatal, quien también estuvo al frente de Pensiones Civiles del Estado y fue ex secretario particular de Duarte.