Que no salgan con “dudas”; pide Gobierno argumentos para postergar reestructuración

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que el Congreso de Estado postergara a aprobación de la reestructuración de la deuda bancaria, el Gobierno del Estado exigió argumentos reales a los legisladores sobre esta determinación, toda vez que consideran inválida la existencia de dudas sobre este tema, cuando el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez compareció en tres ocasiones ante el legislativo.

“No es válido a nuestro parecer que algunos grupos trasladen con que tienen duda, cuando son problemas de otra índole e otra índole o son problemas de ser una opisicón desleal, es válido pero hay que decirlo, no vamos a aprobara porque estamos en desacuerdo, o no son gusta, que le vaya bien al estado, pero que se diga, pero no que se inventen problemas dificultades dudas o de conciencia cuando no los hay, hay veces que los problemas son más de ignorancia”, sentenció el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.