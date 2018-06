Que no nos divida la mentira y la calumnia: Maru a electorado

Noticias de Chihuahua.-

La candidata a la alcaldía por la coalición Por Chihuahua al Frente, María Eugenia Campos Galván, pidió al electorado chihuahuense no dejarse dividir por la mentira, la ambición y la calumnia de algunos, pues la capital lo que necesita es seguir avanzando y aseguró que se tendrá un programa detallado de obras y acciones que permitan llevar a los ciudadanos a un bienestar común.

“Yo no vengo a prometerles que voy a cumplir, porque yo ya he cumplido y con el doble de tiempo haremos muchas cosas más con un programa detallado”, refirió la alcaldesa con licencia en el debate ciudadano organizado por Coparmex y agregó que ella no llegaría a la alcaldía para aprender como otros contendientes que además podrían llegar para restaurar las malas costumbres del pasado.

La candidata se comprometió en este ejercicio a seguir trabajando para dar mejores resultados en materia de obras e infraestructura pública, mayor seguridad y mayor desarrollo social para que la capital pueda crecer y avanzar en un ambiente de paz, por tal motivo llamó a los ciudadanos a elegir durante la próxima jornada electoral a todos los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN).