Que los partidos, empezando por el PAN, cuiden a quien ponen de candidatos: Corral

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que trascendiera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca registrar como candidato a alcalde de Chínipas a Salomé Ramos Salmón, vinculado a miembros del grupo criminal Los Salazares, el gobernador Javier Corral Jurado, llamó a todos los partidos a tener mucho cuidado en la designación de sus abanderados.

Según han reportado diversos medios, Salomé Ramos es hermano de Rafaela Ramos Salmón, quien en 1997 contrajo nupcias con Alfredo Salazar Ramírez, lugarteniente de este brazo armado del Cártel de Sinaloa, que en el 2012 fue detenido por el gobierno federal como probable “responsable del control de siembra, producción y tráfico de droga en el estado de Sonora y parte serrana del estado de Chihuahua”.

Alfredo Salazar es, además, hijo de Adán Salazar Zamorano, identificado como el líder de Los Salazares hasta el 2011, cuando fue capturado como probable responsable de la producción y tráfico de droga en Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En este sentido, el mandatario estatal aseveró que hace dos semanas, durante una reunión con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, puso sobre la mesa la necesidad de que tantos las instituciones de procuración de justicia como los mismos partidos, den seguimiento a los candidatos a cargos de elección popular.

Lo anterior debido a los numerosos cosas en los que el crimen organizado ha presionado a los institutos políticos para colocar a personas allegadas a sus estructuras como aspirantes a puestos públicos, sobre todo en los municipios de la zona serrana.

“Hubo un par de municipios, cuando yo fui candidato, en donde el PAN no presentó candidatos porque se les amenazó… le he pedido a los partidos a todos, y empiezo por el mío, que se tenga mucho cuidado a quién se va a postular. Que se tenga mucho cuidado postular a gente que tenga, ya no digamos antecedentes, hay veces que al fama va diciendo cosas”.