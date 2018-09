Puerta giratoria no es culpa de las leyes ni los jueces, sino errores de policías: experta

Noticias de Chihuahua.-

La doctora Susan Lustig, directora administrativa de Alianza Estatal de CWAG, señaló que la llamada “puerta giratoria”, es decir, la liberación de presuntos delincuentes, no es culpa de las leyes ni tampoco de los jueces, sino de errores cometidos por los policías que carecen de la capacitación necesaria.

Lustig reconoció que en México existe un gran nivel de impunidad pero esto no se debe a la reducción de catálogo de delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, a errores en la legislación o siquiera en el mismo sistema, sino en los operadores del mismo.

Por el contrario, reparó que existen fallas en la actuación del primer respondiente, es decir, delos policías que no logran recabar las pruebas suficientes ni presentar los elementos de manera convincente ante los juzgadores, que no pueden abrir procesos ni mucho menos condenar a una persona si no cuentan con un sustento para hacerlo.

“No es culpa de los jueces o de la leyes o del sistema, son fallos del primer respondiente… se necesita más capacitación; hay más de 100 mil policías y hay que capacitar a cada uno”, sentenció la doctora.