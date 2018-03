Publican convocatoria para elegir 56 jueces

Noticias de Chihuahua.-

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua publicó hoy la convocatoria para concursar 56 plazas disponibles de juezas y jueces de primera instancia, con carácter definitivo.

Las plazas serán distribuidas de la siguiente manera:

Distrito judicial Morelos: 4 Civiles por Audiencias, 1 Familiar por Audiencias, 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional y 5 de Enjuiciamiento Penal.

Distrito judicial Bravos: 3 Civiles por Audiencias, 1Familiar por Audiencias, 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, 8 de Enjuiciamiento Penal y 6 de Control.

Distrito judicial Abraham González: 1 Civil Tradicional, 1 Civil por Audiencias, 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, 2 de Enjuiciamiento Penal y 1 de Control.

Distrito judicial Benito Juárez: 1 Civil por Audiencias, 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional, 3 de Enjuiciamiento Penal, 1 de Control y 1 Especializado en Justicia para Adolescentes.

Distrito judicial Camargo: 1 Civil Tradicional y 1 de Control.

Distrito judicial Galeana: 1 Familiar por Audiencias y 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional.

Distrito judicial Guerrero: 1 Mixto por Sistema y 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional.

Distrito judicial Hidalgo: 1 Civil por Audiencias, 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional y 3 de Enjuiciamiento Penal.

Distrito judicial Manuel Ojinaga: 1 de Ejecución Penal con Funciones de Sistema Tradicional y Mixto por Sistemas.

Distrito judicial Mina: 1 de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional y Mixto por Sistemas

REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LAS Y LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en este Concurso de Oposición, a la fecha de cierre de la etapa de inscripción, las personas aspirantes deberán cubrir los requisitos siguientes:

Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

No tener más de 65 años de edad, ni menos de 25 años cumplidos el día de la designación.

Poseer el día de la designación una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio profesional de la licenciatura en derecho, título profesional de licenciatura en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se le inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

No ser Ministra o Ministro de algún culto religioso.

Ser residente del Estado.

Tener disponibilidad para cambiar de residencia de acuerdo a las necesidades de servicio.

No encontrarse en situación de jubilación.

No estar suspendido(a), ni haber sido destituido(a) o inhabilitado(a) por resolución firme como servidor o servidora pública, ni estar sujeto(a) a procedimiento de responsabilidad administrativa.

Las personas aspirantes que deseen cubrir la titularidad de juzgados de Justicia para Adolescentes, acreditar que cuentan con formación, capacitación o especialización en la materia.

SEDES

El desarrollo de la Convocatoria se llevará acabo de manera simultánea en las cabeceras de los Distritos Judiciales de Bravos y Morelos, es decir, en Ciudad Juárez y en la Ciudad de Chihuahua.

El Consejo de la Judicatura tendrá la facultad de verificar en todo momento la información y documentación que los aspirantes proporcionen. De advertirse la existencia de documentación o información no idónea o apócrifa, la o el postulante causará baja definitiva del Concurso de Oposición y se hará del conocimiento de la autoridad competente.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

El Concurso de Oposición constará de cinco etapas, tendientes a identificar, evaluar y fortalecer las habilidades, competencias, conocimientos, aptitudes, rasgos o idoneidades de las personas que aspiren a desempeñarse como Jueza o Juez de Primera Instancia en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente:

ETAPA 1.- Presentación de documentos y registro de participantes

1. Documentación requerida. Para poder participar, las y los aspirantes deberán presentar de manera personal la siguiente documentación:

Solicitud de inscripción con firma autógrafa de la o el aspirante, en el que deberá señalar por cuál plaza desea contender

Acta de nacimiento o comprobante de nacionalidad mexicana.

Identificación Oficial.

Título y cédula profesional.

Curriculum vitae actualizado, acompañado del soporte documental respectivo.

Registro Federal de Contribuyentes.

Constancia de no antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado.

Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Función Pública del Estado.

Documento que contenga la declaración unilateral de voluntad de la o el solicitante de someterse al proceso y aceptar su resultado.

Documento que contenga la declaración unilateral de voluntad de la o el solicitante de sujetarse a las necesidades del servicio.

Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses.

Dirección electrónica con la respectiva autorización para recibir notificaciones.

En caso de que la o el aspirante tenga algún tipo de discapacidad, presentará junto a su solicitud la eventual petición sobre las adaptaciones y ajustes razonables para su participación en el proceso en condiciones de igualdad.

La o el aspirante presentará todos los documentos solicitados en copia y original o copia certificada para cotejo; y sólo podrán presentar la documentación para su registro en una de las sedes señaladas en la Convocatoria.

El título y cédula profesional, además deberán presentarse en copia certificada ante fedatario público.

Serán impedimentos para el registro de la o el aspirante no presentar completa la documentación, la presentación de documentos apócrifos o no idóneos, así como la falsedad u omisión en la información.

2. Lugar y plazo para la presentación de documentos. La documentación referida en el punto anterior se recibirá del 2 de abril al 9 de mayo de 2018, en un horario de las 9:00 a las 17:00 horas, en las instalaciones del Instituto de Formación y Actualización Judicial, ubicadas en:

Av. Paseo Simón Bolívar Núm. 800, colonia Centro, en la Ciudad Chihuahua, Chihuahua.

Eje Vial Juan Gabriel y Aserradero S/N, colonia San Antonio, Ciudad Juárez, Chihuahua.

En caso de que se detecte que una persona presentó documentación para registro en ambas sedes, causará baja definitiva del proceso.

Quienes en tiempo y forma, de conformidad con la Convocatoria, hubieren presentado la documentación referida, podrán continuar con su participación en el proceso, gozando de los derechos que les reconocen los Lineamientos que Establecen las Reglas de los Concursos de Oposición para las Designaciones de Juezas y Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y se les asignará una clave que los identificará en las diversas etapas del mismo. Claves que serán publicadas el 10 de mayo de 2018, en la página oficial de internet del Poder Judicial del Estado de Chihuahua: http://www.stj.gob.mx/.

ETAPA 2.- Examen general de conocimientos

Objetivo: Identificar qué aspirantes cuentan con conocimientos teóricos que le permitan desempeñarse como Jueza o Juez de Primera Instancia.

Esta etapa tendrá el carácter de eliminatoria y se instrumentará a través de la aplicación de un examen escrito en dispositivo electrónico, con base en preguntas aleatorias y de respuesta con opción múltiple.

Dicho examen constará de un máximo de 240 reactivos, con valor unitario igual a uno y versará sobre el contenido del documento denominado Guía para Sustentantes, el cual se encontrará disponible en la página oficial de internet del Poder Judicial del Estado de Chihuahua: http://www.stj.gob.mx a partir del 2 de mayo de 2018.

Deberá ser aplicado en las sedes y horas que serán oportunamente notificadas a las y los aspirantes por conducto de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua: http://www.stj.gob.mx/.

Sólo las cien personas que obtengan un resultado aceptable en dicho examen, de acuerdo a la Escala de Desempeño que se describe a continuación, pasarán a la siguiente etapa del proceso.

ESCALA DE DESEMPEÑO

NIVEL RANGO DE PUNTAJE

Aceptable 80 a 100 % de reactivos resueltos correctamente

Medio 50 a 70 % de reactivos resueltos correctamente

Bajo 0 a 50 % de reactivos resueltos correctamente

El resultado será publicado el 20 de mayo de 2018, después de las 15:00 horas, en la página oficial de internet de Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cuya liga es http://www.stj.gob.mx/..

ETAPA 3.- Examen psicométrico y entrevista psicológica

Objetivo: Estimar si la o el aspirante cuenta con las habilidades, competencias, aptitudes, rasgos o idoneidades que le permitan desempeñarse como Jueza o Juez de Primera Instancia. Mismas que se señalan brevemente a continuación:

ÁMBITO HABILIDADES, COMPETENCIAS, APTITUDES, RASGOS O IDONEIDADES

INTRAPERSONAL Autocontrol y Estabilidad emocional

Confianza y seguridad en sí misma(o)

Resistencia a la adversidad

Comunicación

Establecimiento de relaciones

Negociación

Influencia

Trabajo en equipo

DESARROLLO DE TAREAS Iniciativa

Orientación a Resultados

Capacidad de Análisis

Toma de decisiones

ENTORNO Conocimiento de la Institución

Visión y Anticipación

Orientación al usuario.

Apertura

Identificación con la Institución

GERENCIAL Dirección

Liderazgo

Planificación y Organización

Esta etapa tendrá el carácter de eliminatoria, será aplicada a las y los participantes que hayan acreditado el examen de conocimientos en los términos señalados en el apartado anterior, y se realizarán a través de la aplicación de Una batería de exámenes psicométricos, los días 21 y 22 de mayo de 2018; y entrevistas psicológicas los días 23 al 27 de mayo de 2018.

Las sedes y horarios de aplicación serán debidamente notificados a las y los aspirantes, junto con la publicación de resultados el 1 de junio de 2018, a través del portal electrónico del Poder Judicial del Estado de Chihuahua: http://www.stj.gob.mx/.

Sólo las y los aspirantes que obtengan un resultado mayormente afín respecto a las habilidades, competencias, aptitudes, rasgos o idoneidades descritas podrán continuar con su participación en las demás etapas del proceso.

ETAPA 4.- Curso de preparación

Objetivo. Dotar a las y los aspirantes de conocimientos teóricos y prácticos relativos a las funciones que desempeñará como Jueza o Juez de Primera Instancia, en el marco del respeto y protección de los derechos humanos.

El curso de preparación constará de máximo 180 horas y se llevará a cabo del 4 al 21 de junio de 2018, en las sedes y horarios que oportunamente se harán del conocimiento de las y los aspirantes, por conducto de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua: www.stj.gob.mx.

Las y los participantes deberán cursar en su totalidad el curso de preparación para tener derecho a presentar el examen práctico de conocimientos al que se refiere la Etapa 5 de la Convocatoria.

ETAPA 5.- Examen práctico de conocimientos

Objetivo. Identificar qué aspirantes cuentan con conocimientos teóricos y prácticos suficientes para desempeñarse como Juezas o Jueces de Primera Instancia.

El examen se aplicará con base en la metodología y los instrumentos de evaluación aprobados por el Órgano Colegiado, los días 23 al 29 de junio de 2018, en las sedes y horarios que oportunamente se harán del conocimiento de las y los aspirantes, por conducto de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua: www.stj.gob.mx.

En el caso de las materias que tienen metodología de litigio a través de audiencia, las simulaciones de audiencias serán públicas y video-grabadas.

El resultado de dicho examen será publicado el 3 de julio de 2018, en la página oficial de internet de Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cuya liga es http://www.stj.gob.mx/.

Las y los aspirantes que aprueben el examen de selección podrán pasar a la siguiente fase del proceso que es el ingreso y la adscripción, luego de que el Consejo de la Judicatura haga los nombramientos correspondientes.

Los resultados de la deliberación del Consejo serán publicados a más tardar el 6 de julio de 2018, en la página oficial de internet del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, cuya liga es http://www.stj.gob.mx/. En esta publicación se incluirán los nombres completos de las personas seleccionadas.