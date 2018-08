Busca JMAS inversionistas para proyecto de 930 mdp; les pagarán 75 mdp anuales

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Óscar Ibáñez Hernández y el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Roberto Lara Rocha, informaron que hoy se presentó ante el Congreso del Estado un proyecto de inversión a 10 años por 930 millones de peso para la rehabilitación y mejoramiento de las plantas tratadoras de agua norte y sur de la ciudad de Chihuahua, así como para la ampliación red morada.

El presidente de la JCAS refirió que la planta norte tiene 22 años de antigüedad y la sur 12 años, por lo que es urgente rehabilitar la infraestructura y modernizar los procesos para aumentar la capacidad y reducir los costos; mientras que con la ampliación de la red morada se podrá incrementar el padrón de beneficiarios y con ello incrementar los ingresos para el organismo por este servicio.

Comentó que actualmente la Junta ingresa 15 millones de pesos anuales por el servicio de agua morada a más de 300 usuarios pero con esta ampliación de la red y el incremento de la capacidad de las plantas se podrían duplicar los ingresos.

En este sentido refirieron que, tras una planeación de más de un año, se estableció la necesidad de aplicar una inversión de 71 millones de pesos para reparar la planta norte y una de 109 millones para la planta sur, lo que da un total de 180 millones, más los costos de operación, mantenimiento y reparaciones a 10 años.

Por su parte, Roberto Lara subrayó que no se trata de un préstamo ni un crédito a largo plazo, ya que los recursos para estas obras correrá a cargo de los inversionistas que resulten ganadores del proceso licitatorio que se celebrará una vez que el Congreso apruebe el proyecto.

Añadió también que se estimó el pago anual de 75 millones de pesos para quienes entren a esta inversión, sin embargo esperarán a las propuestas del sector privado ya que este costo, que se cubrirá con los ingresos de misma JMAS, podría ser menor.

“No se integran recursos nuevos, es lo que ya nos cuesta, ya pago mensualmente una cantidad al personal que tenemos, a la operación, los químicos, todo lo que me cuesta la planta, entonces lo que necesito es bajar costos y tener un equipo más eficiente. La Junta no tiene ahorita 180 millones de pesos para invertir, no podemos pedir un préstamo por que la capacidad financiera está topada, entonces que un tercero que lo pueda hacer en corto plazo, rápidamente y que baje los costos de operación de la planta”.

Por otra parte, comentó que como garantía de pago a los inversionistas se podría crear un fideicomiso, sin embargo esto no es necesario ni obligatorio pues la Junta tiene finanzas fuertes y bien evaluados incluso por la calificadora Fitch Ratings, lo que supone ya una garantía.