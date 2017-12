Próximo jueves elegirán a miembros de comisión para Sistema Anticorrupción

Noticias de Chihuahua.-

El próximo jueves estarán subiéndose al pleno las votaciones para elegir a nueve integrantes de 15 aspirantes que conformarán la comisión de selección para definir al comité de participación ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, informó el presidente de la comisión especial anticorrupción, Jorge Carlos Soto Prieto.

Fue la tarde de ayer cuando la comisión determinó que tras el proceso documental y de entrevistas con aspirantes, se presentaría ante todos los diputados a quienes buscan conformar esta comisión y puedan decidir, en base a los documentos e información que se les entregará, a los nueve que se prevén dentro del sistema estatal anticorrupción.

Quienes busquen integrar la comisión tendrán que obtener las dos terceras partes de la votación y para esto se deberá cuidar la equidad de género, por lo que se estableció que no podrá ser conformada por más de cinco miembros del mismo género, así como también que todos se presentarán en una sola cédula y en caso de no completar los nueve con la primera ronda, se pondrán en una nueva célula a quienes no lograron la votación requerida.

Tras esta votación a partir del 16 de enero del 2018 se estará llevando todo el proceso para el comité de participación ciudadana, el cual deberá estar listo para el 16 de febrero, como fecha máxima, y este será quien determine las ternas de los perfiles para el cargo de Fiscal Anticorrupción y Auditor Superior del Estado.