Protestan contra Juan Blanco por aprobar liberación del precio de la gasolina

Noticias de Chihuahua.-

Adultos mayores protestaron en la casa de enlace del diputado federal Juan Blanco, por aprobar el adelanto de la liberación del precio de la gasolina propuesta en la Ley de Ingresos de la Federación.

La liberación de los precios que permitirá que el costo del combustible sea definido por el mercado internacional se encontraba previsto para el 2018, según lo estipulado por la reforma energética, pero los legisladores federales aprobaron que éste se adelantara para el 2017.

Los manifestantes señalaron a Juan Blanco de hipócrita al quererle ver a los chihuahuenses la cara con sus campañas contra el gasolinazo, indicando que el único problema en este asunto no era la votación del impuesto especial, sino que de fondo se tenía la reforma energética, y no la fiscal, como confirmó el ex titular del Banco de México, Agustín Carstens.

Con consignas alusivas a la traición y a la hipocresía, los adultos mayores indicaron que continuarían manifestándose en las casas de enlace de los diputados federales del PRI y el PAn que aprobaron esta liberación de precios.