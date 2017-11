Piden militantes de Morena destitución de Martín Chaparro

Noticias de Chihuahua.-

Esta mañana en las inmediaciones del Congreso del Estado, militantes de Morena acusaron al dirigente estatal del partido, Martín Chaparro, de manipular una queja presentada en su contra ante la comisión de elecciones para evitar que se de privilegio a candidaturas externas.

El dirigente municipal de Morena en Delicias, Ernesto Casillas Cabales, señaló que la queja fue presentada en contra de Chaparro, de Sergio González Rojo y Fernando Tiscareño por violaciones a la Normatividad, pero esta fue presuntamente turnada a la comisión de honor y justicia donde se declaró improcedente.

Señalaron que con esto se desvirtuó la queja y por tal motivo presentaron un recurso ante la Comisión de Honor y Justicia a nivel nacional, a fin de que se tomen en cuenta las quejas por permitir candidaturas externas y privilegiarlas sobre los militantes del partido.

Ernesto Cadillas enfatizó en que están en contra de que la dirigencia estatal del partido permita el acercamiento de políticos emanados de otros partidos que han sido acusados de corrupción.

Los manifestantes hicieron señalamientos a la dirigencia por apoyar a figuras como Jaime Beltrán del Río emanado del Acción Nacional y del PRD, y considerado también del círculo cercano a César Duarte; Fernando Tiscareño, ex funcionario de la administración de Marco Quezada; Cruz Pérez Cuellar, ex panista; y Martha Laguette, ex priista y cercana a Patricio Martínez.

En relación a esta inconformidad, la dirigencia de Morena ha detallado que la protesta ha sido encausada por César Augusto Gutierrez debido a que cuenta con intereses personales y políticos.