Protesta diputado del PRI en el CDE contra acciones de dirigente estatal

Noticias de Chihuahua.-

Jesús Velázquez, diputado local del PRI por el Distrito 22, protestó en las instalaciones del Comité Directivo Estatal (CDE) en contra de las acciones emprendidas por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Omar Bazán, quien también es legislador local.

Velázquez aseveró que Bazán se ha dedicado a desmoronar al partido con sus decisiones, como lo es el hecho de que se haya designado a Rosa Isela Gaytán como coordinadora de la bancada parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado.

Y es que según el legislador originario de Guadalupe y Calvo, a él le correspondía dicho nombramiento por ser el único candidato a diputado local del PRI que ganó en las urnas el pasado 1 de julio.

“Yo no estoy dispuesto a poner en consenso lo que a mí me corresponde, Omar Bazán, la propuesta que trae, es poner en consenso lo que a mí me corresponde, siendo tres diputados plurinominales, incluyendo a él, ganaron por un plumazo”, argumentó el diputado.