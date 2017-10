Propondrán que se acaben desalojos a personas de escasos recursos

Noticias de Chihuahua.-

El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui, explicó que enviarán al Cabildo la propuesta de Reformar el Código Civil con el único objetivo de modificar que en caso de desalojos, a toda aquella persona que su único patrimonio sea del lugar donde los quieren correr, no se les quite el lugar; además que ya no intervengan tantos policías municipales.

Se tiene que modificar el Derecho para que garantizar que quienes no tienen otra alternativa, otra vivienda conocida como interés social o popular, no puedan ser despojados por deudas de carácter civil.

“Surge por lo que todo mundo rechaza desde un punto de vista moral, el de cómo algunos se dedican a comprar deudas de otros aprovechándose de la insolvencia de personas de casi siempre de quienes tienen menos recursos y después obligan y llegan a obligar a las instituciones a actos como el pasado desalojo en Chihuahua 2000“, expresó el secretario.

Explicó que el estado de derecho no aprueba que se aprovechen del estado económico de una persona como algo moralmente válido, sin embargo el Derecho facilita las tareas de estas personas (refiriéndose a El Barzón).

La propuesta será para que Cabildo la apruebe y de ahí la envíen al Congreso del Estado.

Fue el pasado jueves cuando se registró un intento de desalojo en las calles Dostoyevsky y Sosa Vera de la colonia Chihuahua 2000, donde llegaron los uniformados y el actuario con una orden de desalojo, los policías forzaron las chapas de las puertas y las derribaron, al ver que no salían les arrojaron gas lacrimógeno por las ventanas hiriendo a niños y mujeres, un joven se lanzó en el patio por una ventana ya que no aguantaba el fuerte olor a gas pimienta resultando herido. No obstante también los que estaban al interior de la vivienda lanzaron agua hirviendo a los policías.