Propiedades de Duarte no pueden pasar al Estado hasta que haya proceso: Fiscal

Noticias de Chihuahua.-

Durante la comparecencia del Fiscal General del Estado (FGE), César Augusto Peniche Espejel, ante las bancadas del Congreso del Estado, el funcionario estatal manifestó que las propiedades incautadas actualmente al ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, se encuentran en estatus de aseguramiento y no podrán pasar al Estado hasta que no se desarrolle un proceso.

Indicó que estas propiedades solamente pueden pasar como bienes del Estado hasta que un juez determine la responsabilidad del acusado por los delitos de peculado dictados en cerca de once ordenes de aprehensión por los presuntos desvíos de recursos del erario público y en base a esto determinar si procede el decomiso o el uso de los mismos para la reparación del daño.

Lo anterior ante el cuestionamiento de la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Leticia Ortega Máynez, quien solicitó conocer el estatus de estas propiedades aseguradas y precisar si es factible que las mismas puedan pasar a las manos del Estado para la venta o subasta de las propiedades en beneficio de los habitantes de Chihuahua.

Peniche Espejel agregó que con la nueva Ley del Sistema de Enajenación de Bienes se constituyó un órgano al interior de la Fiscalía General del Estado, el cual ya cuenta con un responsable y su labor es darle destino a todos los vehículos asegurados al crimen organizado, los cuales suben a 4 mil 500 solamente en la zona norte del territorio estatal.

Dentro del bloque de preguntas dirigidas al Fiscal General, la coordinadora de la bancada del PRI, Isela Torres, cuestionó al funcionario estatal sobre los riesgos que corría la autoridad al estar constantemente violando la presunción de inocencia, no solamente del ex gobernador César Duarte, sino de otros acusados, reconociendo Peniche Espejel que había un manejo erróneo de la información derivado de filtraciones.

“Comparto sus comentarios, tenemos que ser más cuidadosos con el manejo de la información, lamentablemente tenemos una exposición mediática de los casos y ahora tenemos que transitar hacia un nuevo esquema en donde preservemos el respeto al individuo pero también respondiendo a las exigencias de contar con la información por parte de los medios de comunicación”, precisó el funcionario.

Agregó que existe un problema de filtración constante y se estará trabajando en privilegiar el equilibro para cumplir con la función de informar pero también para no violentar procesos, por lo que agregó que estaría tomando los consejos de la legisladora con toda la seriedad para evitar caer en atropellos dentro de los procesos por el manejo de dicha información.