Promoverá Gobierno anulación de juicio de Pedro Mauli para que se repare el daño

Noticias de Chihuahua.-

El Consejero Jurídico del Estado, Jorge Alberto Espinoza Cortés, anunció que promoverá un recurso de amparo para buscar anular el proceso penal en contra del exsecretario de Finanzas del PRI Estatal, Pedro Mauli Romero Chávez, y que pedirán que se considere al Gobierno de Chihuahua como víctima directa del desvío de 78 millones 442 mil 916 pesos del erario a fines partidistas entre 2014 y 2015,el cual originó la sentencia de tres años y cuatro meses de prisión con beneficio de libertad condicional contra el exfuncionario del tricolor., pero no que se resarciera el daño patrimonial a las arcas estatales.

“Vamos a promover un amparo en contra de esa resolución porque no estamos de acuerdo en esa determinación de que no considere al estado como victima de ese delito cometido por este imputado, Pedro Mauli, ya que el recurso que se dispuso, que se desvío, precisamente viene del estado, salió de estado”.

En este sentido, comentó que cuentan con 15 días a partir de este jueves, para interponer el recurso que iría en dos vertientes, la primera, anular el juicio porque el Gobierno, como víctima, jamás estuvo de acuerdo que se realizara y todo procedimiento de esta naturaleza debe tener el consentimiento del afectado.

“Nunca se nos pidió, no obstante que yo personalmente estuve en la Ciudad de México Antier y por escrito manifesté mi oposición a que se llevara este juicio abreviado donde jamás nos consultaron, no nos dijeron los términos, las condiciones las formas de reparación de daño y no obstante de manera extraña, sospechosa, llegaron a un acuerdo”.

En este mismo sentido, señaló que buscarán en segundo término, que se le reconozca al estado de Chihuahua como el agraviado por este delito, ya que la misma Fepade convino el proceso abreviado sin garantizar que el PRI repararía el daño y por ello refirió que esta dependencia tiene una resposanbilidad ante el estado de Chihuahua.

“Ahora resulta que el PRI no va a tener que resanar nada, ni ni el imputado, no obstante que el recurso es de Chihuahua, de los chihuahuenses y ahora nadie se hará responsable económicamente de reintegrar ese dinero… aunque fue también determinación del juez no reconocer nuestra calidad de víctima, también la Fepade tenía la obligación y tan tan tenía la obligación que ellos mismos giraron un oficio que le giró a la Secretaría de la Función Pública para que señalara los representantes del Gobierno del Estado y por eso yo me apersoné en la Ciudad de México para oponerme tajantemente al procedimiento abreviado”.

El miércoles Pedro Mauli Romero accedió a someterse a un procedimiento abreviado dentro de la causa penal 70/2018, tras un acuerdo previo entre la Fepade y su defensor, con lo que además renunció a su derecho a un juicio oral, admitió su responsabilidad en los hechos que se le imputaron y aceptó recibir la sentencia emitida por el juzgador con base en la solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía estableció que Romero Chávez, en su calidad de secretario de Finanzas del PRI Estatal, recibió en la Tesorería de la Secretaría de Hacienda recursos extraídos de descuentos al salario de los trabajadores del Estado, por 14 millones 609 583 pesos, para lo cual firmó 12 recibos mensuales, durante el periodo de enero de 2015 a enero de 2016. También lo señaló por otras aportaciones, esta vez provenientes de supuestos pagos extraordinarios a los trabajadores, por la cantidades de 63 millones 833 mil 333 pesos entre el 2014 y 2015 también en la Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

Estas conductas actualizan los delitos previstos en el Artículo 15 de la Ley antes mencionada, el cual señala que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a quince años de prisión al funcionario partidista que reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún partido político del poder ejecutivo federal o de alguna entidad y de sus dependencias.

Sin embargo, al haber logrado el acuerdo con la Fepade, el Ministerio Público pidió una sentencia reducida para el imputado por haber aceptado el juicio abreviado, es decir, pidió la pena mínima menos un tercio, lo que deja un total de tres años y cuatro meses, de prisión. También se le aplicó una multa de cinco mil salarios mínimos al momento de la comisión del delito; la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos por el mismo plazo de la sentencia, así como una garantía de 80 mil pesos como condición para permitir purgar la sentencia en libertad.

No obstante, el juez federal, Javier Sáenz Torres, negó la reparación del daño al Gobierno del Estado como parte de la sentencia en contra de Romero Chávez, la cual debería ser pagada de manera solidaria por el PRI, al considerar que el Estado no era víctima de este delito porque entregó de manera voluntaria dicha cantidad.