PRI da respaldo a Diógenes Bustamente; confían que detención no tenga sesgo político-electoral

Noticias de Chihuahua.-

Tras la detención del ex titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Diógenes Bustamente Vela, el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores, informó que el ex funcionario estatal contaba con el respaldo de la dirigencia, sectores, organizaciones y militancia del partido y confiaban en que la detención no tuviera sesgo político electoral.

El dirigente aseguró que el detenido cuenta con una trayectoria honesta y por tal motivo luego de la detención que se dio durante la madrugada de hoy, la secretaría jurídica del Partido ofreció asesoría legal a quien también fue dirigente del CDE del PRI, así como también participó como ex diputado federal y era candidato suplente a una diputación local.

“El profesor Diógenes Bustamante Vela cuenta con todo el respaldo de la dirigencia, sectores, organizaciones y militancia del Partido porque es un hombre honesto, con toda una eficaz trayectoria al servicio de los chihuahuenses”, manifestó el dirigente mediante un comunicado de prensa.

Reiteró que estarían atentos al proceso penal confiando en que la actuación de los órganos jurisdiccionales se dará conforme a Derecho y sin ningún sesgo político-electoral.