Prestamos 3.5 mdp a Ortuño para aguinaldos y ella paga con despidos: Sindicato

Noticias de Chihuahua.-

El líder del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (STACOBACH), José Acuña Peralta, denunció nuevamente los abusos por parte de la directora de este susbsistema, Teresa Ortuño Gurza, quien sigue despidiendo a trabajadores.

Acuña indicó que desde el inicio de la gestión de Tere Ortuño, la organización sindical se ha mostrado dispuesto a colaborar, muestra de ello fue el préstamo de tres millones 500 mil pesos que se hizo para que la Dirección pudiera cubrir el pago de aguinaldos.

En este tenor el secretario general refirió que los conflictos que se han gestado en el Cobach han sido incentivados por las autoridades educativas y no por el sindicato ya que no sólo no se les ha pagado este monto realizado en dos emisiones de 2 millones de pesos y un millón 500 mil, sino que se han despedido a decenas de trabajadores so pretexto de un adelgazamiento de nómina.

Por ello, los trabajadores sindicalizados exigieron al secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo que se paguen los 3.5 millones de pesos, que se cubran algunas prestaciones pendientes, que se reinstale a las personas despedidas, se les regrese la base para que puedan ser sindicalizados y que se inicie con la revisión salarial de febrero, que establece un depósito de mil 900 pesos al 20 de febrero.