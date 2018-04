Prestaciones deben resolverse por minutas y acuerdos, asegura Diputado

Noticias de Chihuahua.-

El diputado del Partido Nueva Alianza, René Frías Bencomo, aseguró que las prestaciones que se están exigiendo por parte de los docentes agremiados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pueden ser resueltas mediante acuerdos, convenios o minutas y tomando en cuenta los acuerdos previos que se tenían en este sentido.

Lo anterior luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ordenara el pago de salarios a los docentes y determinara que se pagarían las prestaciones que sean permitidas y reconocidas por la ley, ya que el Poder Ejecutivo asegura que hay prestaciones que no pueden ser retribuidas puesto que la normativa vigente no les permite realizar estos pagos pues no reconoce las compensaciones como legales.

El legislador, quien anteriormente se desempeñó como dirigente de esta sección del SNTE, rechazó de nueva cuenta que la Reforma Educativa fuera la culpable de la eliminación de prestaciones y aseguró que en otras administraciones los pagos de estas se realizaron mediante convenios institucionales pactados que debían ser respetados por la autoridad y no refrendarse cada sexenio.

Aseguró que Gobierno del Estado ha dado las interpretaciones que quiere a la nueva Ley General de Profesional Docente, pero aclaró que esta solamente regula las compensaciones que se entregan a docentes de educación básica y media superior, más no al personal de apoyo, quienes se encuentran también en las mismas condiciones de falta de pagos por prestaciones.

Agregó que la situación debe resolverse con voluntad política y respetar los acuerdos que anteriormente se tenían y atendían con presupuesto estatal, teniendo como primer salida el pago de los salarios de los docentes y buscando la forma de programar los pagos de las prestaciones conforme a los tiempos que establece la ley.