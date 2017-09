Presiona CCE a diputados para aprobar reestructuración de deuda

Noticias de Chihuahua.-

Acompañados del secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, empresarios arribaron al Congreso del Estado para abordar el tema de la reestructuración de la deuda pública de 20 mil millones de pesos.

El empresario presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Miguel Guerrero, exigió a los diputados aprobar dicho refinanciamiento y solicitó se presentarán los argumentos de los legisladores para rechazar esta iniciativa propuesta por el gobierno de Javier Corral Jurado.

Guerrero solicitó que se dejaran de fuera temas partidistas en este refinanciamiento, pues habría un beneficio para el estado puesto que bajarían las tasas de intereses y los plazos de los 10 créditos bancarios que se adquirieron durante la administración pasada.

Entre los argumentos se indica que bajarán las tasas y plazos, sin embargo en la Ley de Disciplina Financiera se detalla que los gobiernos solamente necesitarán la aprobación de los congresos cuando se eleven tasas, plazos y el saldo insoluto de la deuda.

El diputado del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar, indicó a los empresarios que no podían exigir una aprobación si no cuentan los legisladores con toda la información, manifestando que este refinanciamiento solamente era el cambio de una deuda por otra.

Rene Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza indicó a los empresarios que no podían exigir un voto a favor, cuando no se tienen ni información ni consenso, posicionadose en el mismo sentido la diputada Isela Torres, quien indicó que si no se ha logrado el consenso es porque este refinanciamiento representa una nueva deuda.