Presidente de CEDH se considera empleado de Gobierno y no asume política dura: Diputado 

Noticias de Chihuahua.-

El presidente de la comisión de derechos humanos en el Congreso del Estado, Gustavo de la Rosa Hickerson, señaló que actualmente Chihuahua vive un ambiente de violación a los derechos humanos debido a que el Gobierno del Estado no ha sabido atender las demandas sociales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha velado porque se respeten desde las instituciones los derechos de los ciudadanos.

Señaló que anteriormente la comisión se encontraba a disposición del gobernador priista, es decir César Duarte, y ahora ha pasado a estar a disposición del gobernador del Partido Acción Nacional, Javier Corral Jurado, pues el presidente se ha considerado como un empleado de la administración estatal o un subalterno del secretario de gobernación de dicha administración.

El legislador desde su postura personal, y no como presidente de la comisión mencionada, detalló que esto ha generado que la Comisión no aplique una política dura y combativa para lograr que las instituciones sean sensibles a las demandas ciudadanas y tampoco ha resuelto las quejas o solicitado medidas cautelares para que no sigan violentándose los derechos humanos, sobre todo de los grupos sociales o grupos de resistencia.

Agregó que en cuanto al presupuesto que se le asigna a la comisión de derechos humanos, este es suficiente para la investigación y resolución de las quejas, pero han preferido invertirlo en festivales infantiles que en velar porque se respeten los derechos humanos en el estado.

Anteriormente desde el Congreso del Estado, el diputado Miguel La Torre también había mencionado la falta de resultados por parte de esta comisión e incluso realizó un llamado al presidente, José Luis Armendáriz González, a comparecer ante los legisladores.