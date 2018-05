Presentan queja ante Judicatura Federal contra Gerardo Moreno

Noticias de Chihuahua.-

Integrantes de la sociedad civil interpusieron ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja en contra del juez Gerardo Moreno García por su actuación en la causa penal 780/2016 y 24/2018 en las cuales se encuentra vinculado el ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez.

Mediante un comunicado de prensa se indicó que conocían que el Consejo de la Judicatura Federal había cambiado la adscripción al juzgador denunciado al estado de Chiapas y que ya no conoce del caso señalado, pero consideran fundamental que se investigue y sancionen sus acciones, las cuales han sido consideradas como arbitrarias.

La queja presentada se encuentra acompañada por 584 firmas recabadas durante una campaña y además 5 mil firmas registradas por medio de Change.org, así como comentarios de los firmantes y la denuncia recae derivado de los siguientes hechos:

• En este caso hubo desvío de 250 millones de pesos que el estado de Chihuahua recibió para aplicarlo en el rubro educativo.

• Aún cuando el dinero se recibió por la federación en una cuenta bancaria del Gobierno del Estado, los recursos se fueron a empresas fantasmas que simularon contratos. Se ha mencionado insistentemente que el dinero se entregó para campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

• Arreciaron los desencuentros cuando el detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez no fue trasladado al CEFERESO en Juárez, después de la Caravana realizada a la Ciudad de México y el gobierno federal no cumplió con el trámite de extradición del ex gobernador César Duarte. Los defensores del detenido solicitaron que un juez federal atrajera el caso a la Ciudad de México.

• Extrañamente esta solicitud la recibió ni más ni menos que el juez que lleva el proceso de Javier Duarte de Ochoa, habiendo varios jueces más en ese centro de justicia.

• Asignado el juez federal Gerardo Moreno García le dio una celeridad inusitada al trámite y solicitó al juez de Chihuahua la remisión inmediata de un informe sobre el caso. Lo amenazó con una multa sino lo hacía.

• Se colocó indebidamente por arriba de un juez de Chihuahua, que tiene la misma jerarquía que él, ese trato no se lo ha dado a ningún juez federal, según refieren declaraciones. ¿Sería sólo porque el juez del fuero común es el de Chihuahua?

• El pueblo de Chihuahua ha sido víctima, pero el juez Moreno no lo ha considerado necesario para peticiones de audiencias.

• El juez federal Moreno García obsequioso ordenó que el asunto se lleve a cabo en la Ciudad de México.