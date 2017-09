Kinky, Aterciopelados, Ana Torroja y más en el FICH 2017

Noticias de Chihuahua.-

La décimo tercera edición del Festival Internacional Chihuahua llevará las artes y la cultura, por primera vez, a las 67 localidades de la entidad del 8 al 31 de octubre del presente año, en el que contará con la presencia del país Estados Unidos, el estado Baja California y el municipio de Casas Grandes como invitados especiales.

El Festival tendrá programación en recintos teatrales, carpas infantiles, caravanas artísticas “Fiestas de los pueblos de Chihuahua”, el Encuentro de Naciones Hermanas “Omáwari”, música, danza y arte contemporáneo a los que también se sumará Literatura en el Bravo, espacios alternativos y artes visuales con exposiciones múltiples.

Para este año, el tema principal fue elegido como “Trasciende fronteras”, dedicado a las migraciones en el mundo que han generado la mezcla de culturas de un país y otro, permitiendo su grandeza e identidad.

Asimismo y para la facilidad de las y los usuarios, la décimo tercera edición se suma a las tecnologías de la información y pone a disposición de la ciudadanía una aplicación móvil, con la programación, reseñas y novedades de los eventos y artistas que participarán en el Festival Internacional.

La aplicación permite a la persona usuaria realizar una búsqueda en la pantalla por ciudad, disciplina, público y artista, además de adquirir boletos de manera electrónica.

RECINTOS TEATRALES

Los eventos en recintos teatrales se realizarán en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, en Ciudad Juárez y Teatro de los Héroes en Chihuahua, con eventos programados del 9 al 30 de octubre y en los que se ofrecerá el 50 por ciento de las entradas gratuitas y de los que se espera una asistencia de 25 mil personas.

· INAUGURACIÓN ARA MALIKIAN. Famoso violinista Libanes. 10 de octubre Ciudad Juárez / 11 de octubre Chihuahua

· BALLET NACIONAL DE HUNGRÍA. Representantes de lo mejor de la danza húngara. 11 de octubre Ciudad Juárez / 12 de octubre Chihuahua

· MAYA & MATAN. Combinación de incomparable voz con el etéreo chelo. Música de Israel. 16 de octubre Ciudad Juárez / 17 de octubre Chihuahua

ENCUENTRO SINFÓNICO DE ORQUESTAS. Ensamble entre la orquesta de Baja California y la Orquesta Sinfónica del Estado de Chihuahua.17 de octubre Ciudad Juárez / 18 de octubre Chihuahua

· RÍO ÁNIMAS. Obra de teatro con producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 22 de octubre Ciudad Juárez / 27 de octubre Chihuahua

· ARTRAGEOUS. Show musical de los 80´s, 90´s y 2000 que integra la elaboración de pinturas en vivo. Performance Norteamericano. 23 de octubre Ciudad Juárez / 24 de octubre Chihuahua

· OPERA MADAME BUTTERFLY. Representación de la famosa opera con las maravillosas voces de Encarnación Vázquez y José Luis Ordoñez. 26 de octubre Chihuahua / 28 de octubre Ciudad Juárez

· CONCIERTO BINACIONAL CON EL PASO SYMPHONY YOUTH ORCHESTRA Y ESPERANZA AZTECA. Estados Unidos-México. 28 de octubre Ciudad Juárez. Explanada del Centro Cultural Paso del Norte

ESPECTÁCULOS MASIVOS

Para los espectáculos masivos se contemplan 8 presentaciones en Chihuahua y Ciudad Juárez, en la explanada de la Plaza del Ángel y la explanada del Centro Cultural Paso del Norte con un público esperado de 240 mil personas.

· KINKY. Banda mexicana que mezcla el rock, la música electrónica, funk y techno. 14 de octubre Chihuahua / 15 de octubre Ciudad Juárez

SECRETS OF THE SEA. Espectáculo de primer mundo, que mezcla las artes visuales, escénicas y la música. Multidisciplinario francés. 13 de octubre Ciudad Juárez / 15 de octubre Plaza del Ángel

· NOCHE DE MÚSICA CHIHUAHUENSE. Presentando grupos como: The chamanas, Sonido Cachimbo, Seis Pistos, Tráfico y Eskirla. 14 de octubre Ciudad Juárez / 16 de octubre Chihuahua

· LA MANTA. Grupo mexicano que fusiona la música tradicional mexicana con el jazz. 16 de octubre Ciudad Juárez / 17 de octubre Chihuahua

· ANA TORROJA. Cantante española de gran trayectoria musical. 18 de octubre Ciudad Juárez / 19 de octubre Chihuahua

· ATERCIOPELADOS. Grupo colombiano de música Rock en español. 19 de octubre Ciudad Juárez / 20 de octubre Chihuahua

MAIMOUNA YOUSSEF. Mezcla de percusiones, bailes y la bella voz de Maimouna. 18 de octubre Chihuahua / 20 de octubre Ciudad Juárez

COMPAÑÍA TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Para esta edición el Festival brindará un espacio a la compañía Carretera 45 de Antonio Zúñiga y Teatro Bárbaro A.C. de Luis Bizarro, por su trayectoria nacional e internacional que se presentarán del 12 al 26 de octubre en el Teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez.

TEATRO BÁRBARO. “Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo lo mató”. 13 de octubre Chihuahua

· CARRETERA 45. Historias comunes de viajeros anónimos. 15 de octubre Chihuahua

CARAVANAS ARTÍSTICAS

En la cobertura cultural de las localidades, el Festival recorrerá del 13 al 29 de octubre con 18 caravanas artísticas integradas por 36 grupos locales y 2 caravanas de Estados Unidos y Baja California, que cubrirán el primer Circuito Cultural y Artístico nunca antes visto en el Festival con 208 presentaciones en dos fines de semana.

CARPAS INFANTILES

Los eventos infantiles en carpa se realizarán del 14 al 23 de octubre con tres carpas distribuidas en la ciudades de Chihuahua, Ciudad Juárez y Casas Grandes, cuya capacidad es de mil 200 niños y niñas, con dos presentaciones diarias en horario matutino y vespertino, en los que se tienen programadas 54 presentaciones para un total de 64 mil 800 personas beneficiadas.

• CABARET MISTERIO Y EFE TRES. ¿Qué con Quique V? Obra de teatro adaptada de Enrique V, de Shakespeare. Del 12 al 15 de octubre Ciudad Juárez / Del 19 al 22 de octubre Chihuahua

• QUIERO SER PAYASO. Espectáculo que mezcla la música y la acrobacia con la técnica clown. 13 y 14 de octubre Chihuahua

• STRONGYLUS. Ni con palabras. Espectáculo clown inspirado en el poema “Digo que no puede decirse el amor “de Jaime Sabines. 15 y 16 de octubre Chihuahua

• LOS SUEÑOS DE PACO. Obra de teatro infantil que habla sobre la imaginación y los sueños. 18 y 19 de octubre Ciudad Juárez

• LA CHARCA. Compañía de Títeres con 10 años de trayectoria ininterrumpida que presentan un espectáculo de gran calidad. 20 y 21 de octubre Ciudad Juárez.

OMÁWARI

El Encuentro de Naciones Hermanas “Omáwari” que reconoce a las culturas originarias de América del Norte, llevará a cabo 12 actividades en las explanadas del Centro Cultural Paso del Norte y en la Plaza del Ángel con talleres, venta de artesanías, ritos, poesía, exposiciones, música y danza, con un público esperado de 10 mil personas.

MÚSICA, DANZA Y ARTE CONTEMPORÁNEO

Para las disciplinas de música, danza y arte urbano contemporáneo del 16 al 18 de octubre, las sedes serán en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, Facultad de Artes y Conservatorio de Música de Chihuahua, así como el Teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte.

• Cuarteto la Catrina. Música. Nuevo México. 16 de octubre Chihuahua

• Dance Now Miami. Danza. Miami, Florida. 17 de octubre Chihuahua

• Leonardo Cuevas. Arte urbano. México. 18 de octubre Ciudad Juárez

• Ilana Boltvinik. Arte urbano. México. 18 de octubre Chihuahua

LITERATURA EN EL BRAVO

Uno de los encuentros más importantes de México, que reúne lo más destacado de la expresión literaria mundial contemporánea estará en el Festival con 22 autores mexicanos, 10 extranjeros y 10 chihuahuenses reconocidos por su poesía, ensayo y narrativa.

ESPACIOS ALTERNATIVOS

Del 9 al 30 de octubre el Festival llevará la animación artística a Centros de Reinserción Social, casas hogares, hospitales, casas del abuelo y el Centro de Rehabilitación Integral Teletón en los municipios de Chihuahua y Juárez, con los que se espera captar a 15 mil personas espectadoras.

EXPOSICIONES

Este año se realizarán 12 exposiciones distribuidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc y Parral, en edificios públicos, escuelas, universidad y diversas galerías de arte.

• Entre azules mares y un río colorado – Baja California

• Recados al infinito – Chihuahua

• Ni de aquí ni de allá/ Neither Here Nor There – Arizona, E. U.

• Años de la Revolución – CDMX

• Mesoari – Casas Grandes, Chihuahua

• El vuelo de las grullas – Pachuca, Hidalgo

• La Ceiba – Xalapa, Veracruz

• Colectiva emergentes de Chihuahua

• Nuestra vida en el bosque – Chihuahua

• Colectiva emergentes de Ciudad Juárez

• Introspectiva – Chihuahua

• Más allá de lo tangible – Chihuahua